Знищили 24 Shahed, але є влучання: подробиці нічної атаки ЗС РФ (фото)
Російські дрони під час нічної атаки загрожували об'єктам інфраструктури у кількох регіонах країни. Пуски Shahed здійснювалися з окупованого Криму та двох російських областей.
Українські сили ППО збили 24 російських дрона-камікадзе Shahed-136, які ЗС РФ запустили в ніч з 21 на 22 грудня. Безпілотники спиняли бійці різних підрозділів ЗСУ, які працювали у низці північних, південних та західних областей. Про деталі нічного удару РФ розповіла пресслужба Повітряних сил ЗСУ на сторінці Facebook.
У Повітряному командуванні повідомили, що росіяни запустили 28 "шахедів", які стартували з трьох точок: з-під Курська, з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ та з полігону на мисі Чауда в окупованому Криму. Збито 24 російських ударних безпілотники, що означає ефективність сил ППО на рівні 85%.
Дрони ЗС РФ знешкоджувались у небі над шістьма областями: на півночі — на Київщині та Житомирщині, на півдні — на Херсонщині та Миколаївщині, на заході — на Хмельниччині та Рівненщині.
Для полювання на Shahed-136 використали авіацію, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи, ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Нічний удар ЗС РФ — деталі атаки в ніч на 22 грудня.
Зазначимо, повітряна атака "шахедів" почалась увечері 21 грудня о 20:41 (на Херсонщині) та завершилась о 2:25 (на Рівненщині) 22 грудня. Про результати відбиття атаки розповіли голови військових адміністрацій.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що повітряна тривога в області тривала 2,5 години. Над регіоном працювали сили ППО. Чиновник запевнив, що об'єкти критичної інфраструктури уціліли. Тим часом уламки дронів упали на приватні будинки: пошкоджено три будівлі, у недобудованій споруді почалась пожежа, яку швидко ліквідували. Про постраждалих інформації немає, заявив посадовець.
У Хмельницькій ОВА підтвердили збиття одного дрона-камікадзе. Наголосили, що об'єкти інфраструктури у регіоні, де розташовано авіабаза "Старокостянтинів", не постраждали.
Сили оборони півдня розповіли деталі нічного удару РФ. Зокрема, в ніч на 22 грудня над південними областями збили 17 дронів-камікадзе: 10 — над Миколаївщиною, 3 — над Одещиною та 4 — над Херсонщиною. На Одещині ворог намагався влучити по портовій інфраструктури, але сили ППО знешкодили усі ворожі апарати.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім детально розповів про наслідки російської атаки на південні області. З його слів, сили ППО знищили 10 "шахедів". Однак один російський дрон влучив в інфраструктурний об'єкт, почалась пожежа, яку ліквідували. Деталі атаки уточнюються, написав посадовець.-
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на сторінці Facebook написав, що область атакували три дрони-камікадзе. Про наслідки повітряного удару чиновник не повідомляв, втім зазначив, що від артударів ЗС РФ протягом минулої доби загинула одна людина і поранено двоє.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко не повідомляв деталі про нічну атаку дронів — у Telegram-каналі написав про початок та завершення повітряної тривоги, яка продовжувалась 2,5 год. — з 23:32 до 2:07. У Рівненській ОВА також є дописи лише про сигнал тривоги — тривогу оголосили о 1:25 і вона продовжувалася до 4:43. Голова Одеської ОВА Олег Прокудін не писав про наслідки нічної атаки ЗС РФ.
Зазначимо, в ніч на 22 грудня Київська міська військова адміністрація та мер столиці Віталій Кличко підтвердили про падіння уламків "шахедів" у кількох районах міста. Частина уламків упала на верхній поверх багатоквартирного будинку: почалась пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Пізніше з'ясували, що у квартирі мешкає відомий телеведучий. Згідно з попередніми даними, телеведучий та його родина не постраждали, але квартира повністю зруйнована.