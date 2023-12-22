"Там спали діти": біля будинку антикорупціонера Шабуніна вибухнув Shahed-126 ЗС РФ (відео)

Російський "шахед" упав за 10-20 метрів від приватного будинку під Києвом, де перебувала родина громадського активіста. На місці падіння спалахнуло.

В ніч з 21 на 22 грудня російський дрон-камікадзе Shahed-136 дістався до місцевості під Києвом, де розташовано будинок керівника громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталія Шабуніна. Внаслідок спрацювання сил ППО пристрій вибухнув за кілька метрів від помешкання. Про надзвичайну подію біля свого обійстя Шабунін розповів на сторінці Facebook.

У дописі антикорупційника розміщено відео, зняте камерою спостереження, спрямованою на вікна будинку Шабуніна під Києвом. Кілька секунд чути, як гуде мотор "дрона-камікадзе". Потім за сусіднім будинком на відстані близько 10-20 метрів спалахує і чути гучний вибух внаслідок падіння російського апарата. Після цього вмикається сигналізація машин, при чому світло у навколишніх будинках не згасає.

Шабунін вказав, що на момент вибуху у будинку перебували діти. Наголосив, що до перемоги усі громадяни України будуть у небезпеці.

"Один з нічних "шахедів" вибухнув за кілька будинків від того, в якому спали мої діти (на відео вхід в дім). До перемоги жодна українська родина не буде в безпеці", — написав голова ЦПК. Чи була пожежа на місці падіння, активіст не повідомив.

Нічний удар РФ — деталі обстрілу 22 грудня

Зазначимо, в ніч на 22 грудня ЗС РФ запустили по Україні зграю дронів-камікадзе Shahed-136, які прямували з трьох точок старту: з Курська, з Чонгара в Криму та з Приморська-Ахтарська у Краснодарському краї РФ. Протягом нічної атаки у соцмережах повідомляли про роботу сил ППО у різних регіонах України — на Київщині, на Хмельниччині, а також на півдні і заході.

Зранку Повітряні сили повідомили, що ворог застосував 28 безпілотників, з них вдалось збити 24. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що над його регіоном збили 10 дронів, але є влучання в об'єкт інфраструктури. Загалом на півдні знешкодили 17 російських БПЛА — тобто дві третини усіх, якими ЗС РФ атакували Україну.

На Київщині уламки "шахеда" упали на верхній поверх багатоквартирного будинку. Полум'я та вибухова хвиля пошкодили помешкання відомого телеведучого. Пізніше стало відомо, що мешканці квартири не постраждали.

Нагадуємо, військових оглядач Олександр Коваленко розповів, які особливості мають фортифікаційні споруди, зведені ЗСУ. Між тим аналітики Інститут вивчення війни дослідили ситуацію під Кринками і запевнили, що ЗС РФ на даному відтинку не добились успіху, а ЗСУ і далі утримують плацдарм.