"Потім приїдуть, як ні в чому не бувало": у Зеленського підтримали мобілізацію біженців (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк розкритикував чоловіків, які сподіваються перечекати війну за кордоном. Він натякнув, що таких ухилянтів можна було б позбавити преференцій біженців у тих країнах, де вони перебувають.

Повідомлялось, що голова Міноборони України Рустем Умєров прагне призвати українців, які виїхали за кордон. 21 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтримав цю ідею в інтерв’ю "24 каналу".

"Це правильна ідея. Все-таки треба бути свідомими, бо якби дивно виглядає. Хтось тут має нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні. А хтось там почекає, поки ці люди все виконають. Потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, розбудовувати Україну", — сказав він.

Подоляк переконаний, що міністр оборони "абсолютно правий" і права усіх українців потрібно "зрівняти".

З його слів, ідею мають обговорити на рівні Генштабу ЗСУ та українських міністерств. Окрім того, мають відбутись консультації з урядами інших країн щодо того, чи зможуть біженці-ухилянти отримувати посвідку на проживання та мати преференції за кордоном.

Радник голови ОП не взявся прогнозувати, як такі переговори проходитимуть. Однак, на його думку, у Міноборони бачать "набір інструментів" для призову чоловіків, які виїхали з країни.

Подоляк підкреслив, що українцям за кордоном потрібно надати вибір: піти в ЗСУ або втратити певні можливості біженців у країнах, де вони перебувають.

"Це ідеї. Міністр абсолютно правий, коли він про це говорить, але далі потрібно буде проводити величезну кількість переговорів на різних рівнях", — додав чиновник.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляк (про призов українців з-за кордону — з 41:52)

Нагадаємо, 21 грудня у ЗМІ з’явилась інформація, що міністр оборони України Рустем Умєров прагне призвати українців, які виїхали в Німеччину.

Того ж дня речник Міноборони Іларіон Павлюк заявив, що слова Умєрова перекрутили. З його слів, насправді йшлося про рекрутинг.

Однак 22 грудня на "заяву Умєрова" відреагували у Німеччині. Міністр юстиції країни Марко Бушманн заявив, що країна не примушуватиме українців до мобілізації.