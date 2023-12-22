"Не наш випадок": у Німеччині відмовились примушувати українських біженців до мобілізації

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Міноборони України нібито хоче призвати біженців. Німецький міністр юстиції Марко Бушманн заявив, що це суперечить конституції країни.

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У Німеччині не примушуватимуть біженців з України до військової служби. Про це заявив міністр юстиції країни Марко Бушманн, як передали 22 грудня у Zeit Online.

Бушманн завірив, що прагнення України призвати біженців не матиме практичних наслідків для чоловіків, які виїхали в Німеччину.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок", — підкреслив міністр.

Він зазначив, що натомість Німеччина намагається допомогти біженцям з України влаштуватись на роботу.

"Я не можу уявити, оскільки наша конституція передбачає, що ніхто не повинен служити зброєю проти їх волі для німецьких громадян, що ми можемо змусити людей з інших країн робити це", — додав німецький чиновник.

Нагадаємо, 21 грудня у виданні Welt вийшов матеріал про те, що міністр оборони України Рустем Умєров хоче призвати біженців, які проживають у Німеччині. Зазначалось, що придатних до служби українців 25-60 років "попросять" зареєструватись у пунктах ЗСУ, а неохочим це робити нібито загрожуватимуть якісь санкції.

Згодом речник міністерства Іларіон Павлюк заявив, що німецькі журналісти "змістили акцент". З його слів, Умєров насправді говорив про рекрутинг, але, вдало підставивши цитати під авторський текст, у ЗМІ перекрутили його слова.