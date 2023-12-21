Змістили акцент: у Міноборони уточнили слова Умерова про рекрутинг українців за кордоном

Начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк пояснив, що Умеров мав на увазі необхідність донести до українців за кордоном важливість того, щоб вони приєдналися до армії.

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Німецьке видання Bild 21 грудня опублікувало інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умеровим, де з посиланням на слова очільника оборонного відомства повідомлялося про плани Міноборони призвати на військову службу з-за кордону українців віком 25-60 років. Однак начальник управління преси та інформації українського міністерства Іларіон Павлюк у коментарі "Бабелю" повідомив, що німецькі журналісти "змістили акцент".

У публікації журналісти навели слова глави Міноборони, який нібито заявив, що "всі українські чоловіки призовного віку від 25 до 60 років повинні отримати запрошення з'явитися в призовні пункти українських збройних сил". Далі прозвучала цитата Умерова.

"Ми хочемо справедливості для всіх, тому що йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення", — пише видання з коментарями про те, що такі заяви очільника Міноборони є "політично вибухонебезпечними і можуть мати серйозні наслідки для сотень тисяч українських чоловіків, які живуть за кордоном".

Тим часом Павлюк наголосив, що автори публікації змістили акцент, а Умеров говорив загалом про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до армії.

"Жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає", — підсумував Павлюк.

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