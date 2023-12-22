ХАМАС виробляє снайперські гвинтівки АМ-50 у підземних бункерах у Газі: оцінка експертів (відео)

Військовий фахівець Єн Макколлум навів аргументи на користь того, що бойовики зняли постановочне відео. Зокрема, він звернув увагу на "процес виготовлення" стволів гвинтівки і боєприпасів до неї.

Військове крило ХАМАС "Ізз ад-Дін аль-Кассам" 21 грудня опублікувало відео, на якому показано внутрішнє виробництво снайперських гвинтівок калібру 12,7 мм і відповідних боєприпасів до них. Як повідомляється, ці операції проводяться на підземних об'єктах у Газі. Тим часом військовий експерт з Armament Research Services Єн Макколлум поставив під сумнів правдивість цього відео. Про це він докладно розповів у своєму блозі Forgotten Weapons.

Копія іранської AM-50 Sayyad

Судячи з опублікованих кадрів, гвинтівки, які нібито збирають палестинські бойовики, є копіями іранської моделі AM-50 Sayyad, розробленої на основі австрійських гвинтівок Steyr HS.50, придбаних Іраном. У ролику AM-50 Sayyad представлена як великокаліберна гвинтівка з болтовим затвором, що заряджається вручну без використання магазину і розрахована на боєприпаси калібру 12,7×99 мм.

Гвинтівка вагою близько 12 кг і довжиною 1,5 метра може вражати цілі на максимальній відстані 1500 метрів. І хоча зброю неодноразово використовували в конфліктах на Близькому Сході, у доповіді Conflict Armament Research було відзначено дефекти виробництва та оздоблення, що свідчить про відхилення на іранських виробничих потужностях.

На думку оглядачів Army Recognition, використання такої зброї бойовиками ХАМАС є частиною триваючого співробітництва між терористами та Іраном з 2006 року.

"З січня 2006 року і після палестинських виборів Іран зобов'язався підтримувати сили безпеки уряду ХАМАС. Цю обіцянку було дано під час зустрічі міністра внутрішніх справ Палестини Саїда Сіяма, президента Ірану Ахмадінежада і верховного лідера Хаменеї", — пишуть оглядачі.

Думка експерта

Тим часом Макколлум переконаний, що опубліковане бойовиками відео є постановкою. І на доказ експерт навів низку аргументів.

"Якщо ми почнемо з самого початку, то побачимо, що вони облаштували кімнату. Очевидно, що вони просто вішають зелені фіранки, щоб приховати, де вони насправді перебувають, трохи сценічного освітлення", — каже Макколлум.

Далі він звернув увагу, що на столі лежать дві гвинтівки зі знятими стволами та штабель гвинтівкових компонентів, зокрема кілька дульних компенсаторів. Також показано верстат, на якому нібито виготовляють ствол. Однак експерт наголосив, що такий складний елемент гвинтівки неможливо виготовити в кустарних умовах на такому верстаті, оскільки якщо вони справді виконують оздоблення стовбура, то де тоді показано його нарізання?

"Так, легко поставити шматок сталі на токарний верстат і повернути його, щоб отримати інший зовнішній діаметр. На кадрах ми бачимо кінцевий шпиндель, що утримує ствол на місці, але ствол не розточений, це цілісний шматок прутка! Якщо ви робите ствол, перше, що ви збираєтеся зробити, — це зробити внутрішнє свердління, потім нарізка і, нарешті, обточування зовнішнього діаметра", — підкреслив Макколлум.

Таким чином у наявності порушення послідовності найважливішого і вельми складного технологічного процесу, а те, що намагаються продемонструвати на відео, насправді не має жодного сенсу.

"Вони нарізали серію роликів про те, як хлопець щось крутить на токарному верстаті, інший щось фрезерує або свердлить… розкидаючи іскри, тому що це має дуже гарний вигляд на камеру", — каже експерт.

Також Макколум звернув увагу на процес складання гвинтівки. Складається враження, коментує він, що готову зброю просто розібрали, а потім почали назад збирати, але все це подають, як процес складання нової виготовленої гвинтівки.

Що стосується виготовлення боєприпасів, то тут теж не обійшлося без ляпів. Люди на кадрах зображують роботу над набоєм, засипаючи порох без дозатора (який обов'язково має бути), а потім насаджує кулю. Але в момент, коли патрон поміщається в прес, щоб довести процес до кінця, відео обривається, і не можна визначити, чи була встановлена куля, чи в прес поставили порожню гільзу.

"Камера перемикається на інший кадр, де він обертає кулю. Тепер він відпустив прес до упору, і коли він починає витягувати гільзу, ви можете бачити, що загальна довжина гільзи такої самої висоти, як і у його преса. Це означає, що куля не дуже далеко вийшла з гільзи, коли він помістив її туди", — пояснює Макколум.

На закінчення експерт каже — єдине, що можна з упевненістю стверджувати з огляду на це відео, що в авторів ролика справді є готові зразки гвинтівки AM-50, які розбирали й назад збирали на камеру, але ХАМАС хоче переконати глядачів, що здатний виробляти таку зброю.

Раніше повідомлялося, що в арсеналі бойовиків угруповання ХАМАС є в розпорядженні технологічно просунута зброя. Йшлося про потужні, далекобійні та високоточні ракети, здатні завдавати ударів углиб Ізраїлю.