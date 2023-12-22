Мобілізація з поправками Залужного: на фронт із 25 років і повістки від роботодавців, — нардеп

За словами представниці оборонного комітету Мар'яни Безуглої, новий законопроєкт передбачає, що усувається категорія "обмежено придатний", а повістки зможуть виписувати поліціянти.

Заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла коротко розповіла про законопроєкт про мобілізацію з урахуванням поправок від головнокомандувача Валерія Залужного. Про це народна обраниця розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з новою ініціативою:

призовний вік для мобілізації скорочується до 25 років (зараз — 27 років);

громадяни віком 18-60 років стають на облік; дані про місце проживання повідомляються роботодавцю;

усувається категорія "обмежено придатний": тільки придатні та непридатні;

усувається можливість виряджання громадянина на фронт без підготовки; рекрут не пройшов етап підготовки — його можна буде звільнити без додаткових витрат.

повістки зможуть вручити в ТЦК СП, за місцем проживання, у громадських місцях і на роботі. Хто має право вручати повістки: роботодавець, поліція, ТЦК.

громадян зобов'яжуть постійно носити з собою військово-облікові документи на час дії воєнного стану (електронний аналог — сертифікат захисника).

засуджені з випробувальним терміном зможуть проходити військову службу під час мобілізації;

прямий призов до військових частин через рекрутинг;

військовий облік за кордоном визначить Кабмін;

вступ на держслужбу і в правоохоронні органи — тільки після базового військового вишкілу.

Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: подробиці Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: подробиці Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: подробиці Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: подробиці

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