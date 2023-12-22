У WSJ розкрили, хто наказав "прибрати" Пригожина: у Путіна відреагували

У матеріалі журналістів зазначалося, що сам президент РФ також знав про плани ліквідувати ватажка "вагнерівців". Прессекретар Дмитро Пєсков розповів, що в Кремлі прочитали статтю.

У ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили, що за ліквідацію голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відповідальний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. 22 грудня цю інформацію прокоментував прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, як передали у Daily Storm.

Пєсков підтвердив, що у Кремлі ознайомлені зі статтею про причетність Патрушева до авіакатастрофи. Однак, з його слів, коментувати це не хотілося б.

Прессекретар Путіна заявив, що WSJ останнім часом "дуже любить займатися продукуванням pulp fiction (тобто бульварного читва, — ред.)". Чиновник країни-агресорки наголосив, що подібні публікації не піддаються коментуванню.

Вбивство Пригожина: нові деталі

22 грудня у The Wall Street Journal вийшла стаття про ліквідацію очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина. Журналісти з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що операцію готували за наказом правої руки Володимира Путіна — Миколи Патрушева.

За даними ЗМІ, Патрушев вбачав у Пригожині загрозу ще влітку 2022 року, але тоді президент РФ його не слухав. Усе змінив один дзвінок — керівник найманців напряму звернувся до Путіна з вимогою дати більше зброї.

Заколот, організований Пригожиним на території Росії, як зазначається, став останньою краплею. Спочатку за головою ПВК стежили, а потім за наказом Патрушева підготували його вбивство. У виданні передали, що Путін знав про сплановану операцію.

Нагадаємо, у Херсонській обласній прокуратурі проінформували про вбивство школяра. 20 грудня російські окупанти на очах у родини застрелили 8-класника.