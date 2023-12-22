ВМС Тайваню шукають моряків, яких високою хвилею змило з підводного човна (фото)

Нещасні випадки в армії Тайваню почастішали на тлі підготовки до протистояння з Китаєм. За інформацією флоту, підводники користувалися ременями безпеки, але хвиля була настільки сильною, що обірвався трос; у рятувальних роботах беруть участь два вертольоти.

У п'ятницю, 22 грудня, рятувальники на Тайвані продовжили пошуки трьох моряків, зниклих безвісти. Шістьох офіцерів і членів екіпажу змило з верхньої частини підводного човна. Цей випадок стався на тлі інтенсивної підготовки армії Тайваню до протистояння з Китаєм. Про це повідомляє Newsweek.

За даними ВМС Тайваню, троє офіцерів на підводному човні класу Hai Lung ROCS Hai Hu були серед тих, хто намагався повернути частину втраченого обладнання, коли стався нещасний випадок.

Офіційний Тайбей готується до нових військових викликів з боку Китаю. На тлі інтенсивної підготовки нещасні випадки у збройних силах трапляються практично щороку. Це другий подібний інцидент на підводному човні класу Hai Lung за 14 років.

Представники тайванського військово-морського флоту повідомили, що трьох офіцерів вдалося врятувати незабаром після того, як їх змило високою хвилею, і вони опинилися в морі на південь від острова. Усі підводники були в рятувальних жилетах.

Представники флоту повідомив, що використовувалися ремені безпеки, але хвиля обірвала трос. Трьох моряків, яких вдалося врятувати, перевели в головний госпіталь збройних сил у Цзоїні. Ще двом членам екіпажу, які дістали травми, надали медичну допомогу.

У береговій охороні Тайваню заявили, що кораблі та човни продовжують пошуки трьох моряків. У рятувальних роботах беруть участь два вертольоти.

Підводні човни Тайваню

Hai Hu — один із двох підводних човнів класу Hai Lung у складі ВМС Тайваню. Застарілі підводні човни будував нідерландський підрядник у 1980-х роках. В основі конструкції — субмарина класу Zwaardvis Королівського ВМФ Нідерландів.

У 2009 році капітан субмарини ROCS Hai Lung загинув після того, як його змила десятиметрова хвиля, тіло знайшли через два дні.

Підводні човни Hai Hu і Hai Lung перебувають в експлуатації 35 і 36 років відповідно. Це єдині підводні апарати, які донедавна були у ВМС Тайваню, поряд із двома навчальними субмаринами часів Другої світової. Острівній державі їх передали США.

Нові субмарини Hai Kun, або "морський єдиноріг"

Тайвань планує замінити свій підводний флот, що старіє, човнами власного виробництва Hai Kun ("нарвал" або "морський єдиноріг").

Фото: Naval News | Нова субмарина Hai Kun

Новий флагман класу Hai Kun також вважається варіацією нідерландського човна класу Zwaardvis, його спустили на воду у вересні 2023 року. У бюджеті країни закладено загалом вісім дизель-електричних підводних човнів.

Очікується, що матча Hai Kun буде такою ж, як у американських підводних човнів

За наявними даними, у тайванських субмаринах використовуватимуть низку американських систем і обладнання від інших партнерів. Більшість країн надають військову підтримку Тайбею в таємниці. Через політичну чутливість питання про передачу технологій і протидію з боку Пекіна.

Нагадаємо, що рибалки зняли на відео рідкісну "субмарину-невидимку" китайського флоту, який вважається найбільшим у світі.

Також повідомлялося, що ВМФ Китаю отримали новий десантно-штурмовий корабель, який може використовуватися під час потенційної висадки на Тайвань.