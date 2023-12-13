Тайвань модернізував парк винищувачів F-16: чим влада захищатиметься від КНР

Модернізовані F-16 можуть використовувати протирадіаційні ракети AGM-88 HARM, керовані авіаційні бомби JSOW, а також ракети JASSM з дальністю 300 км.

Related video

У рамках програми Phoenix Rising Китайська Республіка на Тайвані закупила у США загалом 150 літаків F-16 версій A і B. З них 141 машина пройшла модернізацію до стандарту F-16V Viper (F-16 Block 70/72) — це означає, що бойовий потенціал усіх шести ескадрилій, оснащених літаками цього типу, був успішно підвищений. Про те, які кроки можуть зробити тайванські ВПС у світлі загроз з боку материкового Китаю розповіли оглядачі Defence 24.

Перші два F-16 пройшли роботи на підприємствах Lockheed Martin у США і послужили еталонними зразками. Подальші роботи, починаючи з 2016 року, проводили вже на Тайвані на заводі AIDC, при цьому весь бюджет з модернізації літаків становив 4,5 млрд доларів.

Паралельно на острові було створено центр з обслуговування та ремонту F-16, що, на думку авторів матеріалу, цілком логічно з огляду на те, наскільки компетентними є місцеві компанії в роботі з цим типом літаків.

Важливо

F-16 проти Mirage 2000: у Китаї змоделювали повітряний бій біля берегів Тайваню, — ЗМІ

Під час робіт ветеран авіації F-16 отримав можливість використовувати протирадіаційні ракети AGM-88 HARM і керовані авіаційні бомби JSOW, а також ракети SLAM-ER з дальністю 240 км, JASSM з дальністю 300 км і, можливо, JASSM-ER з дальністю 1 000 км.

Далекобійна авіаційна ракета JASSM-ER

Подальші плани

Водночас Тайвань не має наміру зупинятися на досягнутому. Уже наступного року мають розпочатися постачання нових F-16 Block 70s, замовлених владою. Повідомляється про 166 таких машин, які помітно посилять ВПС країни.

Не виключено також, що Тайвань почне новий проєкт бойового літака або активізує процес модернізації бойових літаків Mirage 2000, що залишилися в Тайваню, а також проєкт легкого бойового літака F-CK-1.

Винищувачі Dassault Mirage 2000-5F

"Таким чином, повне розгортання F-16 означає не тільки збільшення можливостей із захисту острова від ворожих ракет, безпілотників і авіації, а й збільшення наступального потенціалу, спрямованого проти десантних флотів противника, бойових флотів або плацдармів, створених ворожими силами", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, речник правління уряду Китаю у справах Тайваню Чень Біньхуа 28 листопада заявив, що Пекін висловлює готовність надати широкі можливості для мирного возз'єднання з Тайванем, проте суворо протистоїть будь-яким проявам "сепаратистської" діяльності, спрямованої на досягнення незалежності острова.