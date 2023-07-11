F-16 проти Mirage 2000: у Китаї змоделювали повітряний бій біля берегів Тайваню, — ЗМІ

У сценарії брали участь два крила по чотири літаки, причому винищувачі Mirage 2000 захищалися. У підсумку французькі машини не залишили F-16 жодних шансів.

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Китайські військові змоделювали повітряний бій, у якому з одного боку брали участь F-16, з іншого французькі винищувачі Mirage 2000. У результаті французька машина віртуально здобула переконливу перемогу — співвідношення втрат було 4:1 на користь Mirage 2000. Про це 11 липня повідомило польське видання Defence 24.

Китайці змоделювали бій між червоною командою, тобто агресором, яка складалася з літаків F-16 і командою оборони з числа Mirage 2000. У бою брали участь дві ланки по чотири літаки. У підсумку Mirage 2000 збили всі чотири F-16, тоді як машинам американського виробництва вдалося збити тільки одного противника.

Винищувач F-16 Фото: AA Photo

Оглядачі пишуть, що незрозуміло, за яким сценарієм відбувався повітряний бій і на яких дистанціях він вівся. Також залишається в таємниці, які обмеження були по обидва боки, однак з урахуванням того, що французькі літаки оборонялися, це і визначило результат віртуального бою.

"Mirage 2000-5 виступали в ролі захисників, вони могли перебувати в конфігурації, оптимальній для ведення повітряного бою, можливо, з доступом до наземної радіоінформації. З іншого боку, F-16, які виступали в ролі агресорів, могли мати конфігурацію з додатковими паливними баками і, можливо, навіть бомбами", — припустили автори публікації.

Винищувач Mirage 2000-5

Ймовірно, китайські військові відпрацьовують сценарії потенційного протистояння своїх повітряних сил і авіації, яка перебуває в розпорядженні Тайваню. Оглядачі підкреслили, що наразі Тайвань має 45 літаків Mirage 2000, які потрапили на острів у 1990-х роках через відсутність дозволу США на експорт озброєнь до Тайбея. З цієї ж причини тайванці почали розробку власного легкого винищувача F-CK-1.

Однак пізніше політика щодо острова була змінена американською стороною, яка експортувала туди близько 150 одиниць старих F-16A/B. Пізніше було ухвалено рішення про закупівлю 66 нових F-16C/D Block 70/72, при цьому парк французьких літаків залишився без змін.

Зазначимо, що у китайської армії (НВАК) наймасовішим винищувачем ВПС вважається багатоцільовий J-10 і його модифікації, який був розроблений на основі ізраїльського літака IAI Lavi. При цьому в створенні J-10 брали участь російські консультанти з ОКБ МиГ і ЦАГИ, в результаті чого літак отримав двигун від науково-виробничого об'єднання "Сатурн".

Раніше ми писали про те, як розробка винищувача J-10 стала революційним кроком вперед для Військово-повітряних сил КНР. Річ у тім, що до розробки цієї машини в Китаї використовували або радянські літаки, або їхні ліцензійні копії.