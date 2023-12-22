Мобілізація українців за кордоном: законопроєкт з'явиться уже в cічні, — нардеп (відео)

Якщо документ ухвалять, то повістки отримуватимуть навіть ті чоловіки, які виїхали з Батьківщини, розповів представник оборонного комітету.

В Україні розробляють законопроєкт, ухвалення якого дозволить призивати на військову службу українців, які перебувають за кордоном. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Він зазначив, що проєкт закону буде представлений вже у січні, а саме у перші дні засідання парламенту. Документ розробляють не лише нардепи, але й Міноборони України і команда Генштабу.

Передбачається, що військовозобов’язані українці, які виїхали за кордон, проходитимуть ідентифікацію. Після її успішного проходження чоловіки, які підлягають мобілізації, можуть отримувати повістки.

За словами Вадима Івченка, українці самі вирішуватимуть, чи повертатися їм назад в Україну та йти на військову службу. Однак якщо вони захочуть лишитися за кордом, то це буде порушенням закону.

Мобілізація чоловіків за кордоном

21 грудня німецьке видання Welt опублікувало інтерв'ю з очільником Міноборони Рустемом Умєровим, де він начебто говорить, що міністерство планує мобілізувати українців призовного віку, які живуть у Німеччині.

Однак невдовзі начальник управління преси міністерства Ілларіон Павлюк зазначив, що журналісти видання "змістили акцент". Він сказав, що Рустем Умєров заявляв про необхідність донести громадянам, які виїхали з України, важливість приєднання до війська.

Тим часом народна депутатка та заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла розповіла про новий законопроєкт про мобілізацію, враховуючи правки головнокомандувача Валерія Залужного. Ним пропонується внести низку змін, зокрема і щодо призовного віку. У повідомленні зазначається, що військовий облік за кордоном визначатиме Кабмін.

На інформацію про мобілізацію за кордоном вже відреагували в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк підтримав позицію міністра оборони Рустема Умєрова щодо призову на службу чоловіків, які перебувають за кордоном.