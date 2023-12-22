Знищено на 150 млн доларів за раз: Ігнат про збиття трьох винищувачів Су-34 росіян (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що на півдні було збито одні із найновіших російських літаків.

Знищення одразу трьох коштовних російських винищувачів Су-34 на південному напрямку — блискуче спланована операція Повітряних сил ЗСУ, що додала результатів до статистики втрат РФ. Про це сказав речник відомства Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 22 грудня.

За словами Ігната, кожний такий Су-34 коштує не менше 50 мільйонів доларів.

"Блискуче в черговий раз сплановано операцію зі знищення ворога на підступах до нашої держави… Цього разу одразу три літаки — на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", — сказав Юрій Ігнат.

За його словами, знищені Су-34 — це одні з нових бортів на озброєнні армії Росії.

Він додав, що ці ворожі бойові машини були достатньо новими, із числа тих, що Росія продовжує виробляти.

Знищення одразу трьох коштовних російських винищувачів Су-34 на південному напрямку

"Є десятки таких літаків. Вони (країна-агресорка РФ — ред.), на жаль, продовжують їх виробляти. Цей — один з найновіших літаків, стоїть поряд з Су-35. Екіпаж складає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими ракетами по Україні. Це доволі дорогий літак, сучасний літак, десятки мільйонів доларів. Вони цінники не ставлять на них. Їм же ще треба вкрасти на будівництві… Тому, можливо, цифра буде різнитися в різних джерелах. Але, я думаю, не менше 50 мільйонів доларів", — уточнив речник.

Хто відповідав за операцію зі знищення

За словами Ігната, операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави була спланована командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком, який раніше і повідомив про знищення Су-34.

"Ви знаєте, було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і два російських літаки, також в Одеській області двічі знищувались російські "сушки". І цього разу одразу три літаки на південному напрямку", — нагадав речник.

Сам Олещук повідомив, що успішна робота українських бійців стала миттєвою відповіддю на послання ворога, що вони залишили на одному зі збитих вночі "Shahed".

Послання росіян на їхньому збитому БпЛА Фото: Микола Олещук

"На шматку збитого "Шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните сYки". Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья", — сказав Олещук.

Як Фокус повідомляв раніше, не всім пілотам вдалося вижити. У російському провоєнному каналі "Военный Осведомитель" проінформували, що частина пілотів поповнила втрати ЗС РФ.

У Telegram-каналі Fighterbomber, який веде колишній військовий льотчик РФ, а нині пропагандистський блогер Ілля Туманов, підтвердили втрати ЗС РФ, однак, розповіли про начебто один збитий літак.