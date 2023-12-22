Було довге "полювання": Данілов розкрив нові деталі знищення Су-34 ЗС РФ

За словами секретаря РНБО, ці літаки противника постійно заважали українським захисникам і становили для них велику небезпеку. Операція принесла перфектний результат.

Українським захисникам вдалося ліквідувати одразу три російські літаки Су-34 і бойові можливості противника зменшилися. Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо" поділився деякими подробицями цієї операції.

За його словами, полювання за винищувачами-бомбардувальниками противника тривало дуже давно, адже вони створювали значні проблеми для Сил оборони та заважали виконувати важливі завдання.

"Ми одразу отримали звіт (про знищення літаків РФ силами української ППО — ред.), розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невелику таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і робили небезпеку для наших воїнів, і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат", — каже Олексій Данілов.

Знищення трьох Су-34: що відомо

22 грудня на Південному напрямку вдалося ліквідувати одразу три російські літаки, про що повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Один із колишніх військових льотчиків РФ заявив, що російські війська дійсно зазнали втрат, але спочатку він говорив лише про один ліквідований літак Су-34. За його версією це відпрацював ЗРК Patriot.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не залишився осторонь і також прокоментував успішну операцію. За його словами, все було блискуче сплановано, а вартість одного російського винищувача не менше 50 мільйонів доларів.

"Блискуче в черговий раз спланована операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави... Цього разу відразу три літаки — на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, також повідомлялося, що не всім пілотам вдалося вижити внаслідок знищення трьох російських Су-34. Російські провоєнні блогери повідомили, що з місця падіння літаків евакуювали тіла пілотів.