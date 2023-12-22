Байден посилить фінансові санкції за допомогу ВПК Росії, — Білий дім

У Вашингтоні зазначили, що обмеження у фінансовій сфері дозволять знайти товари, які мають ключове значення для здатності РФ створювати зброю, і припинити їх постачання в країну.

Президент США Джо Байден 22 грудня підпише указ про заходи проти фінансових структур, пов'язаних із постачаннями для військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомив старший представник адміністрації президента в Білому домі під час пресконференції з журналістами.

Як зазначили у Вашингтоні, Росія витратила чимало часу та ресурсів, щоб знайти способи ухилення від обмежень і експортного контролю: створила підставні компанії, які використовували фінансових посередників, щоб обійти санкції та отримати критично важливі компоненти для війни.

"Новий указ президента дасть нам інструмент, який дозволить переслідувати фінансові установи, які не змогли заборонити своїм компаніям доставляти товари до військово-промислового комплексу Росії, або взагалі вийти з бізнесу з Росією", — зазначив спікер.

Він назвав указ Байдена "хірургічним інструментом", що дозволить здійснювати переслідування фінансових установ, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії.

Розірвати ланцюг підживлення війни

У Білому домі надали перелік компонентів, що мають ключове значення для здатності РФ створювати зброю:

напівпровідники;

верстати;

хімічні прекурсори;

кульковальниці;

оптичні системи.

"Цей інструмент буде першим, що дозволить нам використати вторинні обмеження для переслідування фінансових установ", — ідеться в повідомленні Білого дому.

Зазначимо, що США протягом двох років говорили з керівниками держав і банків про неприпустимість матеріальної допомоги для РФ.

"Президент доручив секретарю подумати про те, як саме притягнути Росію до відповідальності, одночасно обмеживши вплив на наших союзників і партнерів. І це продовжує залишатися нашою метою. І з підписанням президентом указу в нас з'явився інструмент, який дає змогу притягнути їх до відповідальності", — йдеться в повідомленні старшого представника адміністрації.

За його словами, нові правила буде повідомлено американським і європейським банкам для передавання всієї інформації своїм банкам-кореспондентам.

"Ми прагнемо зробити дві речі: по-перше, відмовити Росії в доступі до доходів, необхідних для ведення цієї обраної війни в Україні; і, по-друге, "підсипати піску" в механізми російської військової машини та розірвати їхній ланцюг постачання", — додав спікер.

Нагадаємо, майже п'ять мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" не досягли індійських нафтопереробних заводів.

Фокус уже повідомляв, що Росія виділила понад 12 мільярдів доларів у вигляді державних субсидій і кредитів, щоб зберегти свій авіаційний сектор у повітрі.