До 2025 року: уряд подовжив податкові пільги для імпорту оборонної продукції

За словами Тараса Мельничука, застосування таких заходів уряду як подовження податкових пільг для товарів оборонного призначення спрямоване на посилення оборонних можливостей країни.

Кабмін продовжив дію норми, якою від сплати ПДВ та мита звільнено товари оборонного призначення. Про це 22 грудня у власному телеграм-каналі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як уточнив представник КМУ, податкові пільги, що подовжено до 1 січня 2025 року, стосуються таких товарів як безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри, бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці тощо.

Він додав, що застосування цих заходів уряду спрямоване на посилення оборонних можливостей країни.

Таке рішення ухвалили в контексті законодавчих змін, ухвалених Верховною Радою 20 грудня, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита для ввезення в Україну засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних комплексів і бронежилетів для потреб оборони.

Нагадаємо, що в липні цьогоріч також було ухвалено закон, який розширив перелік товарів, звільнених від податків і мита, зокрема цифрових монокулярів і бінокулярів із телевізійними камерами, далекомірами, приладами нічного бачення й антидроновими рушницями.

У травні український парламент підтримав введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що в Мінфіні пояснили, чому важлива фінансова підтримка від Заходу. За словами Сергія Марченка, без фінансової підтримки з боку західних країн в Україні розгориться економічна криза, але нестабільність у такому разі загрожує і країнам Євросоюзу.