"Законні цілі": РФ погрожує вдарити по авіабазах НАТО через постачання F-16 Україні, — ЗМІ

За словами глави російської делегації в ОБСЄ Костянтина Гаврилова, аеродромна структура Києва нібито зруйнована, тому винищувачі можуть злітати з Європи.

Російська Федерація погрожує бомбити авіабази НАТО, якщо звідти в Україну попрямують винищувачі F-16. Про це повідомляє видання The EurAsion Times.

Автори матеріалу зазначають, що загроза з боку Москви — це одна з найважливіших проблем, через яку бойова авіація Заходу ще не перетнула український кордон. У Кремлі регулярно заявляли про те, що за такого сценарію під ударом можуть опинитися не тільки українські території, а й країни Альянсу, де й розташовані винищувачі, бо перетворяться нібито на "законні цілі".

"Вона (Росія, — ред.) говорила про те, що шанси американських бойових літаків на виживання перед російськими засобами ППО та винищувачами загалом невеликі. Якщо Росія завдасть ударів у відповідь по країнах НАТО, то, згідно зі статутом Альянсу він зобов'язаний відповісти на них", — ідеться в повідомленні.

Свої попередження також озвучував глава російської делегації в ОБСЄ Костянтин Гаврилов у коментарі російському медіа ТАСС.

"Уже чути коментарі, що в умовах значної руйнації аеродромної структури України передані ЗСУ тактичні винищувачі F-16 можуть здійснювати вильоти з авіабаз у Польщі, Румунії та Словаччині", — йдеться в повідомленні.

Відповідно, Москва це хоче розглядати як участь третіх країн у конфлікті й готова вживати "заходів у відповідь".

Представниця МЗС РФ Марія Захарова також неодноразово говорила про "законність" атаки на авіабази НАТО.

У матеріалі додали, що сценарій прямого зіткнення Альянсу та Росії стає дедалі реальнішим, якщо зважати на стратегічний характер і наступальну можливість цього озброєння.

"Інша справа, що F-16 не стануть переломним моментом в Україні та будуть легко вразливі для сучасних російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) типу С-400 й російських винищувачів, включно із Су-35 і Су-30СМ", — продовжили журналісти.

Росія, пишуть автори матеріалу, давно стверджує, що Європа та США нібито давно активні учасники війни в Україні й "перетинають червоні лінії". Якщо напад на авіабази НАТО все ж станеться, тоді може бути застосовано статтю 5, яка зобов'язує всі країни поспішити на допомогу державі, по території якої й було завдано удару, адже напад на одну країну прирівнюється до нападу на весь блок.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що Нідерланди готують першу партію з 18 винищувачів F-16 для України, про що заявив президент Володимир Зеленський. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте додав, що надання авіації — один із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку Києва.