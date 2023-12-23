Скористався довірою до себе: український журналіст не повернувся в країну після саміту ЄС

За словами Олексія Печія, він збирається наближати українську перемогу за допомогою роботи із західними медіа, хоч і розуміє осуд, з яким зіткнеться. Колишні колеги журналіста не поділяють його позиції.

Український журналіст Олексій Печій отримав акредитацію на саміт ЄС, що проходив у Брюсселі, однак по його завершенню не повернувся назад в Україну. "24 канал" прокоментував дії свого колишнього підлеглого.

За словами генерального директора медіахолдингу "Люкс" Романа Андрейка, журналіст використав довіру до себе, коли отримував своє право на виїзд із країни в умовах воєнного стану на важливий захід. Його вчинок шокував усіх навколо і він "буквально спалив мости".

"Сказати, що я в шоці — нічого не сказати! Кажуть "не суди і не будеш засуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися й слухати аналітику Олексія, повинні це прийняти й ухвалити для себе рішення, чи готові вони й далі вірити йому", — каже Роман Андрейко.

Втеча журналіста з України: реакція колег

Ведуча "24 каналу" Ірина Узлова заявила, що вже практично два роки українці живуть з думкою про перемогу і вірою в ЗСУ. Більшість журналістів готові не їсти і не спати, щоб повідомляти співгромадянам останні важливі новини, тому дії однієї людини явно не відображають вкладення та ідеологію всього колективу.

Інший ведучий Арсен Цимбалюк додав, що такі громадяни, як Олексій Печій, мають давно усвідомити, що ні Польща, ні інша країна європейського континенту не зможе врятувати всіх, якщо Україна програє.

"Якщо раптом Україна програє, а такі, як Трамп, Орбан і Путін переможуть, настане кінець усій Європі, усьому цивілізованому світу в сучасному розумінні цього слова. У такому "новому світі" ви можете назавжди забути і про кар'єру, і про достаток і, скоріш за все, навіть про свободу. Бо для "нових господарів" цього світу ви ніколи не станете своїми, як би не намагалися вистрибувати зі штанів. Ви будете для них тими, ким були Кива і Стремоусов", — ідеться в повідомленні.

Ще один колега журналіста-втікача Юрій Гаврищак заявив, що його рішення стало справжньою несподіванкою для всіх навколо. Особливо для тих, хто останні два роки бере активну участь в інформаційній війні і невтомно бореться за те, щоб перебити всі наративи російської пропаганди.

"Ми не засуджуємо рішення Олексія і не виступаємо в ролі суддів, для цього є час і ви, які нам довіряли і довіряєте. Але не поділяємо його позиції. Хлопці, яким ми намагаємося допомогти в Авдіївці, під Бахмутом, на лівому березі Дніпра знають", — заявив Юрій Гаврищак.

Втеча журналіста з України: позиція Печія

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Олексій Печій написав, що завжди був чесним зі своїм глядачем і таким планує залишатися далі. За його словами, за час повномасштабної війни було проведено сотні ефірів і написано десятки статей, зокрема для західних ЗМІ, що він вважає своїм вкладенням у майбутню перемогу України.

На саміті Євросоюзу, на який він і виїхав у першій половині грудня, Олексій Печій мав змогу поговорити з політиками та своїми іноземними колегами, після чого зробив висновок, що Києву бракує горизонтальної комунікації із західним суспільством.

"Саме тому я прийняв складне для себе рішення і я усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Утім, як український журналіст, я продовжу інформаційну боротьбу за Україну, працюючи із західними медіа-проектами для просування українського порядку денного в західному суспільстві. Незважаючи на осуд, тиск і переслідування, я не припинятиму робити те, що я вмію і те, що може хоч трохи наблизити нашу перемогу", — написав український журналіст.

Також він написав, що усвідомлює наслідки свого рішення, адже в Україні проти нього може початися спеціальна кампанія, яка буде спрямована на те, щоб нібито знищити його як журналіста. Олексій Печій збирається продовжити роботу журналіста і за можливості допомагати ЗСУ.

Примітно, що жодні публікації на його сторінці в соціальній мережі Facebook на момент публікації матеріалу недоступні.

Український журналіст не повернувся назад в Україну після саміту ЄС Фото: Скриншот

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що український спортсмен не повернувся після чемпіонату в Європі через мобілізацію. За словами учасника чемпіонату з вуличної риболовлі Артура Білана, він має 2 повістки в ТЦК і не має змоги "вирішити питання", а його дружина не хоче жити в постійному стресі в Україні.