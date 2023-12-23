Українці отримуватимуть запрошення до військкомату через електронні сповіщення, — Міноборони

За словами міністра оборони Рустема Умерова, військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, також отримають повідомлення про призов.

Міністерство оборони України розглядає варіант повідомлення чоловіків про необхідність з 'явитися до військкомату за допомогою електронних повідомлень. Про це сказав міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю виданню "Суспільне".

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані врахувати. Тому що буде вирішуватися буде ця категорія чоловіків взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це досить величезний механізм, який потрібно обговорювати покроково", — каже міністр.

За його словами, аналогічні запрошення буде надіслано військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном.

"Коли ми ухвалимо остаточне рішення за категоріями, запрошення будуть надіслані всім", — сказав він.

Міністр оборони додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був оптимізований.

Умеров закликав не політизувати тему стану справ у командуванні

Крім того, міністр оборони України Рустем Умеров сказав, що не буде політизувати тему стану справ у командуванні та перспектив кадрових змін.

За його словами, всі стратегічні та військові цілі обов'язково необхідно досягати.

"Якщо я своєї мети, які мені поставили, не досягну — мене теж звільнять. Тобто сьогодні, якщо ми говоримо, що суспільство вимагає ротацію кадрів, ротацію солдатів, зміни — формати, підходи. Це нормально. Це військовий периметр і в цьому виконання завдань, це наша робота. Я не вважаю, що потрібно політизувати це питання", — сказав Умеров.

За його словами, Міністерство оборони виконує свої завдання, які надає президент, з цієї причини тема не повинна політизуватися.

Нагадаємо, що 21 грудня німецьке видання Welt опублікувало інтерв'ю з главою Міноборони Рустемом Умеровим, де він нібито каже, що міністерство планує мобілізувати українців призовного віку, які живуть у Німеччині.

Однак невдовзі начальник управління преси міністерства Іларіон Павлюк зазначив, що журналісти видання "змістили акцент". Він сказав, що Рустем Умеровим заявляв про необхідність донести громадянам, які виїхали з України, важливість приєднання до армії.

Тим часом народна депутатка та заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла про новий законопроєкт про мобілізацію, враховуючи правки головнокомандувача Валерія Залужного. Ним пропонується внести низку змін, зокрема й щодо призовного віку. У повідомленні зазначається, що військовий облік за кордоном визначатиме Кабмін.

На інформацію про мобілізацію за кордоном уже відреагували в Офісі президента. Радник глави ОП Михайло Подоляк підтримав позицію міністра оборони Рустема Умерова щодо призову на службу чоловіків, які перебувають за кордоном.