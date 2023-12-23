Путін нападе на Європу взимку 2024 або 2025 року, — західна розвідка

Ймовірно, Москва обере "період безвладдя" у США для нової військової агресії. Якщо Росія програє в Україні, ризик нападу на країни НАТО значно зменшиться, тому не можна зупиняти обсяги військової допомоги, кажуть представники розвідорганів країн ЄС.

Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024 або 2025 року. У цей час у США тимчасово не буде президента, і швидко допомогти ЄС не вдасться, пише німецький таблоїд Bild із посиланням на джерело в одній із європейських розвідок.

Журналісти мають на увазі період між відходом від влади нинішнього президента США Джо Байдена на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його наступника в січні 2025-го. Москва водночас сподівається на повернення в Білий дім експрезидента Дональда Трампа, адже за його правління "може статися все, що завгодно", зазначають співрозмовники.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уже попереджав про необхідність поліпшити підготовку до оборони країни. У Берліна є від п'яти до восьми років, за які потрібно надолужити втрачене в армії, промисловості та в суспільстві.

Bild також пише про намір Німеччини перекинути в Литву до 2027 року чотири тисячі солдатів Бундесверу. Уперше в історії на постійній основі ціла бригада буде розміщена на східному фланзі НАТО, поруч із кордоном з Росією.

Про необхідність звернути увагу на ризик конфронтації з РФ говорив і глава Управління національної безпеки Польщі Яцек Сев'єра. У країн НАТО на східному фланзі залишилося максимум три роки на підготовку. За цей час на східному фланзі має бути створено потенціал, який являє собою явний стримувальний чинник агресії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаушкас вважає, що російську армію зараз "замкнули в Україні", тому не можна допустити програшу Києва.

"Якщо ми забезпечимо військову поразку Росії в Україні, ризик нападу на НАТО значно зменшиться. Немає різниці, яке часове вікно ви вважаєте реалістичним: три, вісім чи десять років. Важливо негайно підготуватися до російського нападу", — заявив чиновник.

Нагадаємо, у НАТО раніше заявили про занурення Росії та України у "війну на виснаження". На Заході кажуть, що провал літнього контрнаступу ЗСУ зробив поточний рік гірким для Києва.

На думку міністра оборони Фінляндії Антті Гяккянена, Європа вступає в нову холодну війну з Росією. Військове вторгнення РФ в Україну назавжди змінило політичний ландшафт Європи, вважає він.