Не лише FPV: у Кабміні розповіли, які дрони може виробляти Україна (відео)

За словами замміністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, 2024 року Україна виготовлятиме приблизно два мільйона дронів.

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості розповіли, які види дронів може виготовляти Україна наразі. Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр повідомила про це під час телемарафону.

За словами Гвоздяр, Україна може виготовляти дрони для скидів: FPV-дрони різної дальності та різного призначення, а також дрони-камікадзе. Проте це — не єдині види дронів, які робитиме наша держава, але основні.

Коментар Ганни Гвоздяр див. від 1:53:50 хв.

Також Гвоздяр додала, що продукцію 56 українських виробників уже поставлено на озброєння.

"Станом на сьогоднішній день значно спрощено допуск до експлуатації. Чимало виробників цим скористалися. 56 компаній-виробників мають свої вироби, що поставлено офіційно на озброєння. Створено умови для розвитку та отримання прибутку для компаній. Майже всі компанії, які виробляють дрони, інвестують кошти у розвиток. Це було правильне рішення — 25% прибутку для виробників. Це, що дасть нам значне зростання обсягів наступного року", — сказала вона.

Замміністра додала, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості наступного року планує надати багато можливостей для розвитку у цій галузі. Це і кредитування, спрощення певних процедур, зміни до законодавства.

Щодо кількості дронів, які зможе виготовляти Україна 2024 року, то Ганна Гвоздяр назвала приблизну кількість, а саме майже два мільйони одиниць.

Нагадаємо, військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на загрози ворожих "Шахедів". Про це раніше заявляв заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Фокус повідомляв, що у ЗСУ є дрони для встановлення мін, які змусили флот РФ піти із Севастополя. 2023 року українські захисники провели десятки операцій із використанням морських дронів — і відсунули флот РФ від українських берегів на понад 200 морських миль.