UJ-25 Skyline могли атакувати Брянщину та Підмосков'я: що відомо про дрони, збиті в РФ

Брянську область за добу атакували відразу п'ять невідомих дронів, а ще один безпілотник російська ППО на підльоті до Москви.

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Росію атакували безпілотні літальні апарати, схожі на український безпілотник UJ-25 "Skyline". Ця інформація з'явилася в Telegram-каналі "Український Інформатор" у п'ятницю, 22 грудня.

Спільнота опублікувала фото, на якому зображені невідомі реактивні безпілотники. Один із них застряг у шиферному даху будівлі, а другий лежав на землі. Адміністрація Telegram-каналу знайшла схожі ознаки між зображеним безпілотником і дроном UJ-25 "Skyline".

"Залишки реактивного БПЛА UJ-25 "Skyline". Імовірно, дрон використовується як мішень, оскільки в реактивних дронів дуже мале корисне навантаження (<10 кг). У будь-якому разі це не UJ-23 "Topaz", про який повідомляли деякі канали, оскільки останній монолітний, а Skyline має характерну виїмку", — ідеться в повідомленні.

Один із дронів, про який писали російські соцмережі, протаранив дах будівлі

Безпілотник БПЛА UJ-25 Skyline: що це таке

UJ-25 Skyline — це безпілотник, схожий своїми характеристиками на UJ-23 Topaz. Він здатний підіймати 10 кг корисного навантаження, має крейсерську швидкість 600 км/год, максимальну швидкість 800 км/год і дальність польоту 400 км. Точна інформація про цей український дрон не оприлюднена. Та й сам безпілотник уперше був показаний тільки під час інтерв'ю з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим у вересні 2023 року. Тоді очільник профільного міністерства розмовляв із журналістами СNN, а сам дрон стояв за його спиною на задньому плані.

Український дрон UJ-25 Skyline, який теоретично міг атакувати РФ 22 грудня

Що відомо про атаку дронами території Росії

У п'ятницю, 22 грудня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що невідомий БПЛА помітили в Ростовській області. Дрон безперешкодно літав над південним передмістям Ростова-на-Дону. Водночас російські сили ППО ніяк не відреагували на пристрій, який міг подолати понад 200 км від лінії фронту.

Повідомлення про безпілотник з'явилося в мережі о 9:30 22 грудня. Росіяни сфотографували пристрій і записали на відео, як він летить. На відео чути легке гудіння, але не чути жодного вибуху, який би свідчив про роботу ППО. Вказують також місцевість, де помітили БПЛА невідомого походження, — це містечко Батайськ, розташоване за кілька кілометрів на південь від околиць Ростова-на-Дону.

Міноборони РФ ніяк не прокоментувало інцидент із безпілотником. Водночас в інтернеті почала поширюватися інформація про те, які об'єкти могли б стати ціллю безпілотника, що пролетів таку значну відстань. Серед них називали військову частину номер 20728, яка займається забезпеченням безпеки в надзвичайних ситуаціях, і Батайський аеродром на південно-східній околиці населеного пункту.

Однак Міністерство оборони РФ повідомило про іншу подію з безпілотником: нібито український дрон 22 грудня о 14:40 засоби ППО ЗС РФ знищили над Московською областю. Цю інформацію підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — зазначив чиновник у своєму Telegram-каналі.

Росмедіа SHOT повідомило про те, що нібито ЗСУ спробували атакувати паливні резервуари на території логістичного центру в Брянській області. Один із безпілотників був помічений у районі нафтосховища в Сладківському районі о 5:00. Він був успішно збитий, а його уламки розкидані за 300 метрів від логістичного центру. Другий безпілотник було виявлено за 500 метрів, він ніс литу бомбу з 22-кілограмовою боєголовкою, його знищили на місці сили ППО ЗС РФ. А об 11:45, за інформацією Міноборони, у небі над Брянщиною було запеленговано та ліквідовано ще два невідомих БПЛА. Отже, станом на 18:00 за київським часом тільки над Брянською областю було помічено та знищено п'ять безпілотників (один із дронів увійшов у повітряний простір регіону вже в другій половині дня).

Зазначимо, восени та взимку 2023 року почастішали атаки невідомих дронів на деякі області ЗС РФ і на окупований Крим. Наприклад, 19 грудня стало відомо про безпілотники, які помітили в Брянському районі Брянської області — за 100 км від українського кордону. Того ж дня в ГУР Міноборони заявили, що дійсно провели спецоперацію з використанням літальних апаратів.

5 грудня було гучно в Криму. Місцева влада запевняла, що півострів атакували понад 30 дронів. Усі дрони нібито збили сили ППО. Водночас українські Сили оборони стверджували, що були влучання по місцю дислокації вертольотів.