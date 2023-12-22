Дістався за 200 км від фронту: невідомий БПЛА помітили у Ростовській області, — ЗМІ (відео)

Дрон невідомого походження вільно долетів до населеного пункту під Ростовом-на-Дону, де розташована військова частина та старий аеродром.

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Жителі Ростовської області РФ помітили невідомий безпілотник, як безперешкодно літав над південним передмістям Ростова-на-Дону. При цьому російські сили ППО ніяк не відреагували на пристрій, який міг здолати 200 км і окуповані частини Донбасу. Про надзвичайну подію у одному з російських регіонів розповіли у місцевому Telegram-каналі "Новости Ростова".

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Повідомлення про безпілотник з'явилось у мережі о 9:30 22 грудня. Росіяни сфотографували пристрій та записали на відео, які він летить. На відео чути легке гудіння, але не чути жодного вибуху, який би свідчив про роботу ППО.

Вказують також місцевість, де помітили БПЛА невідомого походження — це містечко Батайськ, розташоване за кілька кілометрів на південь від околиць Ростова-на-Дону.

Зазначимо, губернатор Ростовської області РФ поки що ніяк не прокоментував інцидент у Батайську. Міноборони Росії також нічого не писало про появу безпілотника за 200 км від лінії фронту: останнє повідомлення — про участь костромських десантників у боях під Бахмутом.

У мережі можна відшукати інформацію про військові об'єкти, які могла б "зацікавити" невідомий БПЛА, який долетів до Батайська. Зокрема, там розташовано військову частину 20728, яка займається "забезпеченням безпеки у надзвичайних ситуаціях" і має адресу м. Батайськ, мікрорайон Авіамістечко, д. 38А.

Яка військова частина розташована у Батайську у Ростовській області РФ Фото: Скриншот

Також є дані про Батайський аеродром на південно-східній околиці населеного пункту. Світлини на Google maps свідчать, що цей об'єкт начебто виглядає руїнами — є фото 2017 та 2023 рр.

Руїни у Батайську, колишній аеродром (2023) Вежа на аеродромі у Батайську (2017) Батайський аеродром на карті

Відстань від Батайська до підконтрольних Україні територій, наприклад, до Курахового — близько 200 км.

Відстань від Батайська у РФ до Курахового в Україні Фото: DeepState

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Зазначимо, восени та взимку 2023 року почастішали атаки невідомих дронів на деякі області ЗС РФ та на окупований Крим. Наприклад, 19 грудня стало відомо про безпілотники, які помітили у Брянському районі Брянської області — за 100 км від українського кордону. Того ж дня в ГУР Міноборони заявили, що дійсно провели спецоперацію з використанням літальних апаратів.

Крім того, 5 грудня було гучно в Криму. Місцева влада запевняла, що півострів атакували більш як 30 дронів. Усі дрони начебто збили сили ППО. При цьому українські Сили оборони стверджували, що були влучання по місцю дислокації вертольотів.

Нагадуємо, в ніч на 22 грудня ЗС РФ вдарили по Україні 28 дронами-камікадзе Shahed-136. Сили ППО збили більшість російських апаратів. При цьому частина уламків упала на житловій будинки у Києві. Згідно з інформацією ЗМІ, повністю вигоріла квартира відомого телеведучого.