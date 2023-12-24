"Атеш" виявив командний пункт окупантів неподалік Євпаторії (фото, відео)

Партизани кажуть, що проникнули на територію складу, де виявили командно-штабну машину російських військових та автомобілі на цивільних номерах.

Українське підпілля виявило командний пункт російської армії неподалік Євпаторії у смт Новоозерне. Про це йдеться у повідомленні руху "Атеш" у Telegram.

Партизани кажуть, що проникнули на територію складу, який раніше використовували для зберігання боєприпасів. Там вони побачили командний пункт ЗС РФ.

Зокрема, на території складу було виявлено командно-штабна машина та автомобілі на цивільних номерах.

Підпілля вияснило, що за останні декілька днів російські військові перевезли сюди декілька одиниць військової техніки, для поповнення своїх втрат на півдні України.

Також у русі "Атеш" поділилися координатами виявленого командного пункту — 45.373470, 33.104246.

Фото: Telegram/Атеш

Нагадаємо, 22 грудня партизани повідомляли, що виявили приховану російську базу у Зарічному. Там окупанти зберігають екскаватори та вантажні автомобілі. Зазначалося, що російські військові облаштовують фортифікаційні споруди на півночі тимчасово окупованого півострова.

Також українське підпілля розповідало, що окупанти у на Херсонщині ходять у цивільному одязі та їздять на автомобілях з українськими номерами. Таким чином російські військові намагаються уберегтися від обстрілів зі сторони ЗСУ.