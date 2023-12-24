Україна врятувала з окупованих територій ще трьох дітей (фото)

Наймолодшій дитині лише 8 років. Після початку повномасштабного вторгнення хлопчик проживав в окупації на Херсонщині разом із бабцею. Коли жінка померла, дитину помістили в інтернат.

До України з тимчасово окупованих територій повернули ще трьох дітей. Впродовж 14 рятувальної місії вдалося врятувати 14 дітей, половина з яких позбавлені батьківського піклування. Про це йдеться на сторінці Save Ukraine.

Одним із врятованих дітей є Єлисей, йому 8 років. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року хлопець жив зі своєю бабусею на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Мати хлопчика проживала в Одесі. Після того, як бабця дитини померла, його відправили у дитячий інтернат. Мати Єлисея не могла за ним поїхати через стан здоров’я, тому за дитиною поїхала родичка. Попри те, що жінка мала всі необхідні документи, окупаційна влада не віддала їй хлопчика.

Фото: Save Ukraine Фото: Save Ukraine

Зазначається, що на повернення Єлисея в Україну було обмаль часу, адже якщо дитина пів року перебуває в інтернаті на території РФ, її можуть віддати у російську сім’ю. Відтак команда організації допомогла матері хлопчика отримати необхідну медичну допомогу, аби та могла поїхати за своїм сином.

На шляху до дитини жінку неодноразово допитували у російській Федеральній службі безпеки та проводили так звані співбесіди. Однак попри все, вона таки змогла забрати Єлисея.

Разом із хлопчиком з окупації в Україну повернулися двоє братів – Андрій та Михайло. 18-річні діти виховувалися у прийомній сім’ї та боялися, що російська влада відправить їх на фронт воювати проти України. Зокрема, тут хлопці вважалися безвісти зниклими.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути вже 226 українських дітей.

Нагадаємо, у вересні з окупації в Україну повернули 13-річного Кирила та 4-річного Сергія. В Офісі омбудсмена розповідали, що мати дітей особисто звернулася та попросила допомоги, аби вивезти дітей з окупації на підконтрольну територію України.

Також у листопаді повідомлялося, що ще четверо дітей повернулося в Україну. Двоє з них навчалося онлайн в українській школі. Тоді окупанти погрожували їх батькам, що заберуть дітей, а їх депортують. Через це діти почали навчатися у російській школі.