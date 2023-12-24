"Знищують деякі позиції і заходять": боєць Нацгвардії розкрив плани ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Росіяни мають перевагу в артилерії, тому інколи захоплюють українські позиції. Біля Бахмуту ворог тисне у двох основних напрямках.

ЗС РФ намагаються витіснити бійців Сил оборони за залізницю, яка з'єднує Бахмут та Горлівку. Крім того, тиснуть на заході від Бахмуту, щоб захопити висоти і окупувати Часів Яр. Про деталі бойових дій на одному з відтинків фронту на сході розповів командир батальйонно-тактичної групи 4 бригади Національної гвардії, полковник Сергій Сідорін у коментарі порталу УНІАН.

Зі слів Сідоріна, ворог тисне у двох основних напрямках навколо Бахмуту. Перший напрямок — біля Кліщіївки та Андріївки на південному фланзі. ЗС РФ планують відкинути Сили оборони подалі від залізничної колії, якою російські ресурси перекидаються ближче до лінії боїв. Головна мета росіян — створити безпечний буфер для логістичних шляхів".

Ще один напрямок — захід від Бахмуту. Тут росіяни штурмують біля Богданівки та Іванівського. Головне завдання противника — вийти на висоти, з яких він триматиме під вогневим контролем місцевість, розташовану західніше. При цьому під загрозою ударів та окупації опиняється Часів Яр, Іванівське, а за ними — низка сіл і місто Костянтинівка.

Полковник також пояснив, яку тактику використовує російське командування. Спершу відбуваються артилерійські обстріли, які проводять з використанням безпілотників для корегування ударів. Якщо погода дозволяє, до артилерії додають авіацію. Після цього вперед кидають малі тактичні групи, які мають просунутись вперед навіть без підтримки бронетехніки. Росіяни використовують складки місцевості, щоб підібратись до українських позицій.

Завдяки поганим погодним умовам просування у ЗС РФ не надто вдається: піхотні групи вчасно виявляють і дистанційно знищують, навіть не вступаючи у стрілецькі бої. Водночас інколи росіяни здобувають перевагу за допомогою артилерії — тоді їм вдається проникнути на певні позиції ЗСУ, пояснив нацгвардієць.

"Противник іноді може дозволити собі за рахунок переваги в артилерії знищити деякі позиції і зайти на них".

При цьому Сили оборони завважають противнику закріпитись на нових позиціях — не дають підтягнути резерви. Подекуди вдається повернути втрачені позиції, зауважив Сідорін. У таких випадках навіть поповнюється український обмінний фонд.

Бої під Бахмутом — деталі

Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, яка відстань від лінії боїв на Бахмутському напрямку до найближчих населених пунктів. До Часового Яру — близько 5 км, до Іванівського — близько 1 км, до Костянтинівки — близько 17 км (по прямій).

Ситуація під Бахмутом станом на 24 грудня 2023 року Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 грудня вказано, що ЗС РФ під Бахмутом атакували 11 разів. Крім того, велика кількість атак ворога зафіксували під Авдіївкою — 25 шт., та на Куп'янському напрямку — 17 шт.

Між тим військовий оглядач відзначив особливості бойових дій ЗС РФ на лівобережному плацдармі. Ворог вже кілька місяців поспіль не може вибити українських морпіхів з позицій під Кринками. Тому подібну ситуацію оглядач назвав "тотальною ганьбою".

Нагадуємо, британський полковник пояснив, які проблеми завадили успішним контрнаступальним діям ЗСУ влітку та восени 2023 року. Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що днями нардепи побачать новий законопроєкт, який внесе зміни у закон про мобілізацію.