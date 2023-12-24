"Війну пройдемо із Зеленським": експерт пояснив, хто саме буде відбудовувати Україну (відео)

Всі українці та всі політичні сили мають об'єднатись навколо Зеленського, щоб він показати свої найсильніші сторони, вважає політичний оглядач Леонід Швець.

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Оскільки виборів президента України через воєнний стан немає, то і політична боротьба втихла, а тому подобається комусь чи ні, а цю війну з Росією ми пройдемо разом з Володимиром Зеленським. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політичний оглядач Леонід Швець.

На його думку, всі українці мають бути зацікавлені в тому, щоб президент проявляв свої не слабкі, а саме сильні сторони характеру. Навіть його найсуворіші політичні опоненти повинні бути в цьому зацікавлені, вважає політичний оглядач.

"Зараз потрібно, щоб Україна перемогла, — акцентує Леонід Швець. — Я впевнений, що самі Зеленський завершить війну, але не стане президентом відбудови України".

На думку експерта, це відчувається і з поведінки Зеленського, тим більше він про це багато разів висловлювався сам. А після війни настане час не тільки розбудови, але і повноцінної політичної боротьби.

"Вова поїде десь відпочивати й все буде демократично і спокійно, — каже політичний оглядач. — І вже в цей час Петро Олексійович може "гарцювати" на політичній арені скільки завгодно — це нормально. Але під час війни політичні свари та боротьба не доречні".

Натомість цікаво звернути увагу на вибори президента США восени наступного року, адже там склалась безпрецедентна ситуація, вважає експерт. Вищий суд штату Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватись на вибори через штурм Капітолія. Звичайно, в інших штатах можуть таким прецедентом скористатись згідно з розділом 3 14-ї поправки Конституції США.

З іншого боку, на думку фахівця, про Трампа вже неможливо щось сказати погане або добре і це жодним чином не вплине на масовий електорат, адже американці давно визначились зі своїм вибором. Якщо Трамп і Байден залишаються в президентських перегонах, то навряд чи щось зміниться.

Проте, зазначає Леонід Швець, в Україні вже давно з'явилось розуміння, що треба намагатись як найбільше розраховувати саме на себе, бо західна допомога може надійти невчасно або затриматись через політичні баталії, як в США. Звичайно, без західної підтримки нам не обійтись, але треба активніше використовувати західні технології для розбудови власного ВПК.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина надала новий пакет допомоги Україні. До списку допомоги увійшли снаряди для танків, артилерії та гранатометів, а також броньована техніка.