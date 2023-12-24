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"Добровольці закінчилися": генерал-майор ЗСУ розповів деталі про посилення мобілізації (відео)

Олександра Мандровська
Фото: Міноборони України | Україні необхідне поповнення на фронті, інакше країна ризикує програти війну за незалежність

Воєначальник Дмитро Марченко висловив сподівання, що вдасться залучити чоловіків до служби за допомогою спільних зусиль із місцевими органами влади.

В Україні не залишилося чоловіків, охочих добровільно йти в армію. Таку заяву зробив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Ті добровольці, які хотіли добровільно піти до лав ЗСУ для того, щоб чинити опір, закінчилися", — сказав Марченко.

Тому, за його словами, представники ТЦК змушені ходити по квартирах, заглядати в приватний сектор. Марченко також висловив сподівання, що спільними зусиллями з місцевими органами самоврядування поліцейським і військовим вдасться виправити ситуацію і "донести до чоловічої половини України ту інформацію, яка потрібна".

"Якщо ми не дотягнемо цю війну, то ви розумієте, що іншого шансу в нас уже не буде", — сказав генерал-майор.

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При цьому Марченко не бачить необхідності реформування призову або процесу мобілізації.

"У нас є прописані закони. Я вважаю, що просто потрібно виконати ці закони. Кожен повинен виконати цей закон. І ця проблема піде сама собою", — сказав в інтерв'ю медіа військовий.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умеров розповів про те, коли в Україні військовим очікувати демобілізації. За його словами, до нового закону про мобілізацію внесуть зміни щодо призову на службу, демобілізації, отримання відстрочки та соціального захисту військових. При цьому військові перебуватимуть в армії доти, доки триває війна.

А дещо раніше командир батальйону 72-ї бригади ЗСУ Назарій Кишак заявив, що в містах з'являться блок-пости для видачі повісток. Він пообіцяв, що військові самі "візьмуться за мобілізацію", і намагатимуться, щоб повістки отримали "мажори, діти пафосних діячів, блогери і всі, хто попадуться".