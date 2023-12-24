"Добровольці закінчилися": генерал-майор ЗСУ розповів деталі про посилення мобілізації (відео)

Воєначальник Дмитро Марченко висловив сподівання, що вдасться залучити чоловіків до служби за допомогою спільних зусиль із місцевими органами влади.

В Україні не залишилося чоловіків, охочих добровільно йти в армію. Таку заяву зробив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Ті добровольці, які хотіли добровільно піти до лав ЗСУ для того, щоб чинити опір, закінчилися", — сказав Марченко.

Тому, за його словами, представники ТЦК змушені ходити по квартирах, заглядати в приватний сектор. Марченко також висловив сподівання, що спільними зусиллями з місцевими органами самоврядування поліцейським і військовим вдасться виправити ситуацію і "донести до чоловічої половини України ту інформацію, яка потрібна".

"Якщо ми не дотягнемо цю війну, то ви розумієте, що іншого шансу в нас уже не буде", — сказав генерал-майор.

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При цьому Марченко не бачить необхідності реформування призову або процесу мобілізації.

"У нас є прописані закони. Я вважаю, що просто потрібно виконати ці закони. Кожен повинен виконати цей закон. І ця проблема піде сама собою", — сказав в інтерв'ю медіа військовий.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умеров розповів про те, коли в Україні військовим очікувати демобілізації. За його словами, до нового закону про мобілізацію внесуть зміни щодо призову на службу, демобілізації, отримання відстрочки та соціального захисту військових. При цьому військові перебуватимуть в армії доти, доки триває війна.

А дещо раніше командир батальйону 72-ї бригади ЗСУ Назарій Кишак заявив, що в містах з'являться блок-пости для видачі повісток. Він пообіцяв, що військові самі "візьмуться за мобілізацію", і намагатимуться, щоб повістки отримали "мажори, діти пафосних діячів, блогери і всі, хто попадуться".