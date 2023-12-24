"Не за місяць": Данілов закликав "не репетувати" щодо мобілізації пів мільйона українців (відео)

Набиратимуть необхідну кількість не за місяць й не за два, як пояснив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов, плани у військових на наступний рік.

Данілов назвав терміни призову пів мільйона українців за мобілізацією та закликав зберігати спокій, адже призов відбуватиметься упродовж року, а не за місяць чи два. Про це повідомив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО), в ефірі "Українського радіо".

На наступний рік є таке бачення у військових. Остаточне рішення оголосять після затвердження нормативно-правових та стратегічних документів, які на сьогодні у стадії розроблення.

"Тому не треба зараз репетувати, що завтра усіх 500 тисяч треба буде призивати", — пояснив він.

Набиратимуть необхідну кількість не за місяць й не за два. На наступний рік такі плани у військових.

Данілов наголосив, що є потреби у ротації, адже значна кількість людей, які захищають країну, потребують певного відпочинку. Також він звернув увагу на те, що людям потрібно надати усі необхідні речі для виконання завдань, тому питання спорядження та фінансування залишається актуальним.

Секретар РНБО наголосив, що законодавство України мають виконувати всі без винятку, зокрема, не лише військовозобов'язані, а й військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів). На його думку, практика відловлювання людей на вулицях повинна припинитися.

Проблеми мобілізації в Україні

Начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самовар 24 грудня заявив, низький потік добровольців закінчився, а та форма мобілізації, яка зараз існує в Україні, не дає необхідного ефекту. На його думку, у ситуації, що склалася, є причини:

це наслідки російських інформаційно-психологічних операцій;

відсутність часто в бригадах і батальйонах адекватного військового керівництва, і коли інформація про це просочується в соцмережі, цим також користуються російські пропагандисти;

банальний страх.

Війна з Росією закінчиться за столом перемовин, зазначає начальник ППО 3-ї ОШБр Василь Самовар. До цього моменту Україна повинна мати "дуже хороші позиції".

Нагадаємо, 24 грудня генерал-майор ЗСУ розповів деталі посилення мобілізації. Воєначальник Дмитро Марченко висловив сподівання, що вдасться залучити чоловіків.