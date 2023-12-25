"Справжнісіньке диво": у Зеленського розповіли, як ЗСУ частково витіснили ЗС РФ з Чорного моря

Україна продовжує ефективний опір. Військові утримують лінію фронту та контратакують на різних напрямках, розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна показала, що тимчасово окупований півострів Крим уразливий, тому він буде звільненим від ворога. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Див не буває. І дива обов’язково трапляються. Світ завжди був сповнений парадоксів. Так от, саме сьогодні, у наше друге "воєнне" Різдво, треба визнати цей парадокс", — сказав Михайло Подоляк.

З його слів, дива ще не сталося, і окупанти не усвідомили свою "огидність і кривавість", тому продовжують атакувати, запускати ракети по цивільних, нарощувати військові виробництва, гнати "дітей-м’ясників у м’ясні штурми", фінансувати тероризм та провокувати нестабільність у різних регіонах. Подоляк переконаний, що доки Росія не програє, крові, зламаних доль, знищеного міжнародного права та катастроф буде багато.

Проте з іншого боку, вважає він, "справжнісіньке диво" вже сталося. Україна вистояла та продовжує ефективний опір.

"Частково витіснила РФ з акваторії Чорного моря, показала, що Крим уразливий, тож буде напевно звільнений. Продовжує стабільно утримувати лінію фронту й контратакує на різних напрямках", — пояснив Подоляк.

Також Україна, на його думку, має сталу підтримку міжнародної коаліції, перебудовує Збройні сили та шукає технологічні рішення, які дадуть змогу остаточно "обнулити військовий та агресивний потенціал Росії".

"Саме так і буде у фіналі. Просто вірте в різдвяні дива й робіть усе необхідне для їх… реалізації…" — додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 30 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим буде легше звільнити від окупантів, ніж Донбас. З його слів, насамперед мова йде про ментальне повернення людей.

20 грудня у росЗМІ повідомили про атаку Центру космічного зв’язку Повітряно-космічних сил РФ у тимчасово окупованому Криму. За даними росіян, об'єкт нібито був атакований ракетами Storm Shadow.