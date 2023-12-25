"Авдіївська м'ясорубка працює": Барабаш розповів про втрати ЗС РФ (відео)

На Авдіївському напрямку дуже гаряче, противник не полишає спробу зайти у місто. Російські військові намагаються виконати поставлені перед ними задачу за будь-яку ціну, розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Авдіївська м'ясорубка" працює на повну потужність для російських військових. Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Еспресо".

"Авдіївська м'ясорубка реально на повну потужність працює", — сказав він.

Барабаш має відчуття, що окупанти "на Авдіївці не те що зуби зламають, а й у них хребет надломиться". Також він хоче, аби був перелом не лише хребта ворога, але й перелом у війні.

Він наголосив, що на Авдіївському напрямку дуже гаряче, противник не полишає спробу зайти у місто. Російські військові не рахують ні особовий склад, ні військову техніку, вони намагаються виконати поставлені перед ними задачу за будь-яку ціну.

Віталій Барабаш розповів, що російське командування постійно перед ворогом ставить дедлайни для захоплення міста, проте постійно переносить їх. Зокрема, ворог не зміг це зробити до 14 грудня, до Нового року та до так званих виборів також не зможе взяти Авдіївку.

Втрати ЗС РФ у районі Авдіївки

З його слів, у неділю 24 грудня ЗСУ знищили близько 200 окупантів та поранили ще 100 в Авдіївському районі. Крім цього, українським військовим вдалося підбити декілька десятків ворожої техніки.

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Нагадаємо, 22 грудня командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко заявив, що тривали бої на північному фланзі Авдіївського напрямку вздовж залізниці. З його слів, ворог безуспішно намагався зайти на Авдіївський коксохімічний завод.

22 грудня голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що ситуація біля Авдіївки складна. Окупанти змінили тактику та точково чинили тиск на окремі ділянки фронту.