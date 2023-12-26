Забирали від тіла мертвого коханця: росЗМІ оприлюднили деталі отруєння Красовського (фото)

Джерела стверджують, що 43-річний актор Олексій Черних мешкав із пропагандистом в конспіративній квартирі ФСБ. Він помер 23 грудня нібито від інфаркту.

Російського пропагандиста Антона Красовського, якого отруїли, швидка забирала з квартири, де знайшли тіло актора Олексія Черних. Про це пише один із російських анонімних телеграм-каналів.

Так, 23 грудня російський театр "Et cetera" повідомив про смерть від інфаркту 43-річного актора Олексія Черних, який тут грав. Також він знімався в російських серіалах. Паблік пише, що Красовського шпиталізували з квартири, де також виявили труп Черних. Подробиці інциденту не розкриваються, але за основною версією, чоловіків отруїли.

"Померлий нібито від інфаркту Черних був коханою людиною Антона Красовського. У цій квартирі вони жили разом. Квартира на Старій Басманній не проста. Олексій чомусь казав, що це конспіративна квартира ФСБ. Там ховають людей, проводять секретні зустрічі. І ось в один і той же день один помирає від інфаркту, а у іншого — тяжке отруєння, такий дивовижний збіг", — пише паблік.

Актор Олексій Черних

Зазначається, що Олексій був другом і коханцем Красовського. Їхні знайомі не виключають, що на них, як на представників гей-спільноти могло йти полювання.

Олексій Черних: що відомо

2003 року Черних закінчив Школу-студію МХАТ, а після цього став актором театру Et Cetera. Популярність йому принесли ролі в серіалах "Мент у законі" та "Глухар". Також він працював актором дубляжу, озвучивши персонажів із "Месників", "Доктора Стренджа", "Голодних ігор" та "Аліси у Задзеркаллі". Актора було нагороджено призом за "Кращу чоловічу роль" Відкритого фестивалю кіно країн СНД та Балтії "Кіношок" за роль Андрія у кінокартині "Син".

Нагадаємо, що Антон Красовський — ексредактор пропагандистської агенції Russia Today, який закликав "топити й спалювати" українських дітей — ці слова пролунали під час одного з прямих ефірів медійника. Після цього росіянина звільнили з місця роботи.

Після того, як у квіті 2023 року підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського він почав боятися за своє життя. Він поскаржився, що відтепер не може спокійно ходити вулицями і весь час шукає під ногами протипіхотні міни.