Військовий облік під час війни: у ЗСУ пояснили, чи обов'язковий він для всіх жінок

Якщо професія жінок затребувана, вони можуть долучитися до ЗСУ самостійно або через мобілізацію. Наразі проблем немає, оскільки українки телефонують до ТЦК, проходять медкомісію, стають на облік та продовжують займатися своєю роботою, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що жінки можуть долучитися до лав Збройних сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Хто хоче долучитися до Збройних сил України серед жінок — це можна зробити самостійно, можна звернутись і за мобілізацією, якщо професія є затребувана", — сказав Володимир Фітьо.

З його слів, у війську є жінки-артилеристи, жінки-пілоти. Він наголосив, що фах для жінок у ЗСУ широкий, проте це лише за власним бажанням.

Фітьо зазначив, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення університету вони знали, що є військовозобов'язаними і повинні стати на облік до свого ТЦК та СП. Проте був період, коли знищувалася система військового обліку, і, на думку Володимира Фітьо, дехто міг не стати на облік.

Він наголосив, що наразі таких проблем немає, тому що жінки-медики телефонують у свій ТЦК та СП, домовляються, коли їм можна прийти, проходять ВЛК, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік та продовжують займатися своєю роботою.

Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив, що в Україні розширять мобілізацію. Це зроблять завдяки трьом категоріям громадян.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, що українські військові не зможуть демобілізуватися до кінця війни. Проте вони зможуть "частково демобілізуватись" або скористатись відпусткою.