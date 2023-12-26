Удар по ВДК "Новочеркасск": у РФ підтвердили пошкодження корабля, людей евакуюють (відео)

За словами глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, загинула одна людина і ще двоє дістали поранення. Також у Міноборони РФ заявили нібито про знищення двох літаків ЗСУ.

Українським захисникам за допомогою ракетних ударів вдалося атакувати великий десантний корабель "Новочеркасск" Чорноморського флоту РФ, який розташовувався в тимчасово окупованому Криму. Фокус зібрав нові деталі інциденту.

За даними Повітряних сил ЗСУ, корабель противника був атакований приблизно о 2:30 в ніч на 26 грудня і сталося це в районі міста Феодосія. Українські захисники провели успішну спецоперацію, внаслідок чого росіяни зазнали втрат.

"Тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск" у районі Феодосії. Результат — "на обличчя", — ідеться в повідомленні.

Атака по ВДК "Новочеркасск" у Криму: реакція РФ

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, передає видання "РИА Новости", що минулої ночі місто Феодосія було атаковано авіаційними керованими ракетами.

"Пошкодження отримав великий десантний корабель "Новочеркасск". У повітряному бою знищено два літаки Су-24 противника", — ідеться в повідомленні.

Після цього на території порту почалася пожежа, проте її нібито вдалося локалізувати.

Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок атаки у Феодосії загинула нібито одна людина, а ще двоє дістали поранення.

Також пошкоджено шість будівель, проте здебільшого в них лише вибиті вікна, продовжує Сергій Аксьонов.

"Шістьох осіб евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилися в рідних і знайомих. Транспортна інфраструктура працює в штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає", — ідеться в повідомленні.

Атака по ВДК "Новочеркасск" у Криму: наслідки

Російське медіа Baza поділилося кадрами з Феодосії, на яких можна побачити деякі пошкодження. Зазначається, що понад 350 осіб було евакуйовано з найближчих до порту будинків у Феодосії. Їх розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, які вдалося організувати в місцевих школах.

Нові подробиці атаки щодо Феодосії в Криму Фото: Baza Нові подробиці атаки щодо Феодосії в Криму Фото: Baza Нові подробиці атаки щодо Феодосії в Криму Фото: Baza Нові подробиці атаки щодо Феодосії в Криму Фото: Baza Нові подробиці атаки щодо Феодосії в Криму Фото: Baza

"У кількох житлових будинках вибухом вибило шибки в під'їздах і квартирах. У магазинах було зруйновано вітрини. Також постраждав і місцевий вокзал — владі довелося змінити розклад поїздів та електричок", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по ВДК "Новочеркасск" у Криму, який міг перевозити дрони-камікадзе Shahed. Командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам "надягати штани і по-домашньому їхати з півострова", поки не стало занадто пізно.