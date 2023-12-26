"Вибухово-феєрична обстановка": Гуменюк відреагувала на удари по ВДК "Новочеркаськ"

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, така велика детонація спричинена не просто паливом або боєкомплектом самого корабля, а важливим для РФ вантажем.

Втрата великого десантного судна "Новочеркаськ" з боку російських військових у порту тимчасово контрольованої Феодосії спричинила тривалу вибухову дію боєприпасів і масштабну пожежу. Інформація про наслідки уточнюється. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

У відповідь на запитання, яка обстановка у Феодосії, Гуменюк сказала: "Очевидно феєрична. Я б навіть сказала вибухово-феєрична. Тому що дійсно вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна".

За її заявою, наразі необхідно дочекатися додаткових даних, оскільки бойові дії — лише половина завдання.

"Далі потрібно зібрати всебічну інформацію про результати. На даний момент це все, що у нас є наочно", — зазначила вона.

Аналізуючи збитки противника, Гуменюк наголосила, що інтенсивний вибух не зумовлений тільки паливом або боєприпасами судна.

"Специфіка великих десантних кораблів у тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів. Те, що вони не можуть дозволити в інший спосіб. Пам'ятаємо, що в них є складнощі і з використанням і славного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок". Повністю упакований", — сказала вона.

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по ВДК "Новочеркаськ" у Криму, який міг перевозити дрони-камікадзе Shahed. Командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам "надягати штани і по-домашньому їхати з півострова", поки не стало занадто пізно.

Також Фокус у своєму матеріалі публікував останні подробиці ударів ЗСУ по Феодосії.