Зажадали грошей: на Волині побили пораненого бійця ЗСУ, який приїхав на лікування (фото)

Почувши відмову у сплаті "данини", учасники банди, за даними слідства, напали на українського воїна. Унаслідок побиття він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта.

У Волинській області СБУ затримала групу чоловіків, які побили військового ЗСУ і вибивали з нього вигадані борги. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що злочинне угруповання тероризувало і намагалось тримати у страху мешканців Волині. Підозрювані створювали штучні конфлікти з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за "мирне вирішення спірних питань".

Так, жертвою фігурантів став поранений воїн-гранатометник ЗСУ, який прибув в регіон для лікування та проходження реабілітації після поранення. У нього вимагали 120 тисяч гривень.

"Почувши відмову у сплаті "данини", учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву фігурантам, вони погрожували потерпілому фізичною розправою", — зазначили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від військового.

З'ясувалося, що організатором банди є кримінальник, який зараз відбуває покарання за пограбування в одному з виправних закладів Волинської області.

До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників "на волі", які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання. Отримані злочинним способом гроші зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали "злодійську касу".

Зараз вже повідомлено про підозру усім чотирьом фігурантам справи за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження). Вони перебувають у СІЗО. За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що у Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер засуджений, якого доправили до медзакладу в тяжкому стані після побиття. У нього була деформація кісток черепа, порушення мовлення і відсутність зору на одне око.

Раніше повідомлялося, що на Одещині помер військовий, якого жорстоко побили інші військовослужбовці. Внаслідок побиття у чоловіка були зламані шийні хребці та стався набряк мозку. Весь цей час він перебував на апараті ШВЛ.