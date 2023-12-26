Сотні росіян, танки і склади БК: у ЗСУ озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За даними командування, Силам оборони вдалося знищити 43 одиниці техніки противника. Точного удару також було завдано по одному важливому об'єкту ЗС РФ.

За останню добу Збройні сили України успішно нейтралізували майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Крім того, українські бійці знищили 43 одиниці військової техніки противника. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Загалом на Таврійському напрямку російські сили здійснили 3 авіаудари, брали участь у 57 бойових зіткненнях і здійснили 719 артобстрілів.

В області відповідальності ОСГВ "Таврія" під Авдіївкою українські захисники продовжують успішно протистояти ворогу, який постійно намагається здійснити блокаду Авдіївки. Наші військові стійко утримують позиції, при цьому завдаючи значних втрат загарбникам.

Так, Сили оборони минулої доби відбили 27 атак окупантів на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 — неподалік від Первомайського та Невельського Донецької області.

Також військові доповіли й обстановку на інших напрямках:

на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

на Шахтарському напрямку українські воїни відбили 3 атаки російських військ у районі Старомайорського Донецької області.

на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника біля Работиного та західніше Вербового Запорізької області.

Загальні втрати російських збройних сил становили 399 осіб.

Також українські бійці знищили 43 одиниці військової техніки, зокрема:

5 танків;

7 ББМ;

3 артсистеми;

19 БПЛА;

6 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки,

Крім того, було знищено 2 склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт противника. Ще 32 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по БДК "Новочеркаськ" у Криму, який міг перевозити дрони-камікадзе Shahed. Командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам "надягати штани і по-домашньому їхати з півострова", поки не стало занадто пізно.