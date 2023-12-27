Легендарний Saab 29: літак, створений спеціально для війни з Росією

Другий турбореактивний винищувач Швеції вийшов дуже успішним. Льотчики зазначали його маневреність і високі характеристики.

Saab 29 не зажив слави F-35 або F-22, але все ж на початку холодної війни Швеція зуміла побудувати літак, який міг би протистояти Росії, якби це знадобилося. На щастя, Третя світова війна так і не почалася, але ми досі можемо захоплюватися цим фантастичним літаком.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про шведський винищувач Saab 29.

Знайомтеся, Saab 29

Saab 29, дитя холодної війни і перший винищувач зі стрілоподібним крилом, побудований у Західній Європі, цілком заслужено отримав прізвисько "Бочка". Розроблений наприкінці 1940-х років, він став другим після Saab 21R бойовим літаком із турбореактивним двигуном, розробленим у Швеції.

Британський турбореактивний двигун Ghost дав змогу шведському піонерові авіації Ларсу Брісінгу і його команді конструкторів підняти планку і домогтися більш високих характеристик, застосувавши в новому літаку стрілоподібне крило з нахилом 25 градусів назад. Реактивний винищувач першого покоління являв собою одномісний, одномоторний літак з одним центральним повітрозабірником, розташованим у носовій частині, і бульбашковою кабіною.

Швеція спиралася на німецькі дослідження Другої світової війни, присвячені стрілоподібним крилам, і в цьому легко угледіти вплив проєкту Messerschmitt M3 P1101 Люфтваффе.

Швеція спиралася на німецькі дослідження Другої світової війни, присвячені стрілоподібним крилам, і в цьому легко угледіти вплив проєкту Messerschmitt M3 P1101

Великих труднощів у команди не виникло, і проєкт швидко просувався вперед. Пілоти оцінили Saab 29 як швидкий і маневрений, а його швидкість крену і радіус розвороту були визнані видатними. Пілоти також добре справлялися з вузьким шасі.

Saab 29 надійшов на озброєння 1951 року і добре підходив для виконання функцій як винищувача, так і винищувача-бомбардувальника. Він залишався в експлуатації до початку 1970-х років і протягом цих двох десятиліть регулярно модернізувався, що тільки покращувало його характеристики. Загалом було створено 661 літак Saab J29 Tunnans, а багато моделей 308 B, D і E було модернізовано до стандартів J29F.

Saab 29 стандарту J29F

Спершу оснащені одним відцентровим турбореактивним двигуном Svenska Flygomotor RM2 (de Havilland Ghost), ранні моделі літаків все ще могли розганятися до 1060 км/год. Швидкопідйомність становила 2286 метрів за хвилину, максимальна висота – 13 716 метрів, дальність польоту – 6048 км. Останній варіант, модель J29F, був оснащений двигуном Svenska Flygmotor RM2B з форсажною камерою, що збільшувало швидкопідйомність, максимальну висоту й дальність польоту літака.

Saab 29 був озброєний чотирма 20-мм шведськими гарматами Hispano MkV під носовою частиною фюзеляжу і оснащений вісьмома внутрішніми вузлами підвіски для ракетних пілонів і двома зовнішніми вузлами для скидання баків або запальних бомб.

Бойові дії в Африці

На відміну від багатьох шведських літаків часів холодної війни, які ніколи не брали участі в реальних бойових діях, Saab J29 Tunnan був одним із винищувачів-бомбардувальників, що служили в миротворчих силах Організації Об'єднаних Націй (ООН) – ОНУК (Організація Об'єднаних Націй у Конго) – в колишньому Бельгійському Конго з 1961 по 1964 рік.

Ці дії стали першим і останнім бойовим досвідом для J29, і хоча місцевість джунглів Центральної Африки сильно відрізнялася від Скандинавії, "Летючу бочку" ефективно використовували для завдавання ударів по наземних цілях противника, забезпечивши як гарматний, так і ракетний вогонь без жодних втрат. Цікаво, що після операцій ООН літаки, розміщені в Конго, було здано на металобрухт, а не перевезено назад до Швеції.

Saab 29 у каміні, червень 1963 року Фото: SAAB

Сьогодні збереглося всього три "Бочки" в конфігурації J29F. Один із них, що перебував на озброєнні ВПС Австрії, виставлено в Музеї військової історії у Відні, другий – у французькому Музеї повітроплавання, розташованому на території колишнього аеропорту Париж-Ле-Бурже, а третій – у шведському Музеї авіації холодної війни в Гетеборзі.

Про автора

Пітер Сучіу – журналіст із Мічигану, який за свою двадцятирічну журналістську кар'єру брав участь у створенні більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3 000 матеріалів. Він регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку та міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes.