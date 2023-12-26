Красиво і з блискітками: в мережі показали детонацію на ВДК "Новочеркасск" після удару (відео)

Корабель після удару зайнявся, а після цього на ньому сталася детонація й масштабний вибух в яскравих кольорах.

В окупованому Криму жителі Феодосії встигли зафільмувати детонацію боєприпасів після влучання у великий десантний корабель "Новочеркасск" Чорноморського флоту РФ. Відео оприлюднили в мережі.

"Феодосія. Влучання в "Новочеркасск", — лаконічно прокоментували подію адміни групи.

На опублікованих кадрах видно, що корабль вже горить, можна припустити після першого влучання. Далі лунає дуже потужний вибух, а в небо здіймається великий вогонь з "сніжними блискітками" по краях, який потім перетворюється в білу блискучу хмару з вогняними спалахами.

"Охр*ніти. Сюди уламки летять. Жарко аж сюди. Ні ф*га собі", — коментують потужний феєрверк жіночі голоси за кадром.

Ракетний удар по "Новочеркасску": що відомо

У ніч проти 26 грудня в окупованому Криму в порту Феодосії пролунали вибухи. Унаслідок ракетної атаки пошкодження отримав ще один корабель ЧФ РФ ВДК "Новочеркасск". Командування Повітряних сил також припускає, що ВДК "Новочеркасск" міг перевозити ударні дрони-камікадзе Shahed.

Міноборони РФ, пишуть ЗМІ, підтвердило інформацію про удар ЗСУ по великому десантному кораблю "Новочеркасск". У відомстві стверджують, що ВДК отримав пошкодження внаслідок атаки авіаційними керованими ракетами. Міноборони також повідомляє, що українські Су-24, які здійснили пуск ракет, нібито були знищені.

В ОК "Південь" повідомили, що ураження великого десантного корабля "Новочеркасск" РФ у порту Феодосії призвело до тривалої детонації боєприпасів і великої пожежі.

На думку військоого експерта Олександра Коваленка, великий десантний корабель "Новочеркасск" уже отримував "попередження від Усесвіту", коли зазнав пошкоджень у порту окупованого Бердянська 24 березня 2022 року.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що на борту корабля були БПЛА Shahed, які РФ використовує для атак на українські міста", — йдеться у повідомленні.