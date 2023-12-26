Вартість знищеного БДК "Новочеркаськ" може сягати $85 млн, — Forbes

За даними експертів, при оцінці втрат від ліквідації судна варто спиратися на відому вартість БДК "Саратов", яка становить $75 мільйонів. "Новочеркаськ" має схожі характеристики, але є новішим.

У ніч на вівторок, 26 грудня, тактична авіація Повітряних Сил Збройних Сил України провела успішну операцію з ліквідації десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту Російської Федерації в районі окупованої Феодосії. Вартість цього корабля оцінюють у $85 мільйонів. Про це повідомляє видання Forbes.

У джерелі повідомляють, що експерти спиралися на той факт, що атакований "Новочеркаськ" має характеристики, схожі на БДК "Саратов", який було побудовано 1964 року, його оцінили в $75 мільйонів. Однак варто зазначити, що "Новочеркаськ" є більш молодим порівняно з кораблем "Саратов", оскільки його було спущено на воду в 1987 році, що може підвищувати його ринкову вартість.

Для порівняння слід зазначити, що 2012 року Росія побудувала більший і сучасніший корабель "Іван Грен", який оцінюють у $160 мільйонів. Цей факт може підкреслювати відмінності у вартості та технічних характеристиках між різними кораблями, що впливає на оцінку збитку при знищенні "Новочеркаська".

Що відомо про ракетний удар по "Новочеркаську"

У вівторок, 26 грудня, в окупованому Криму, в порту Феодосії, пролунали вибухи. Унаслідок ракетної атаки постраждав ще один корабель Чорноморського флоту Росії — БДК "Новочеркаськ". Командування Повітряних сил також припускає, що "Новочеркасск" міг перевозити ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

Міністерство оборони Російської Федерації, як повідомляють ЗМІ, підтвердило інформацію про удар Збройних Сил України по великому десантному кораблю "Новочеркаськ". У відомстві стверджують, що корабель зазнав пошкоджень унаслідок атаки авіаційними керованими ракетами.

В Оперативному командуванні "Юг" повідомили, що поразка великого десантного корабля "Новочеркаськ" Російськогофлоту в порту Феодосії спричинила тривалу детонацію боєприпасів і виникнення масштабної пожежі.

Як вважає військовий експерт Олександр Коваленко, великий десантний корабель "Новочеркаськ" уже отримував "попередження від Всесвіту", коли зазнав пошкоджень у порту окупованого Бердянська 24 березня 2022 року.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що на борту корабля були БПЛА Shahed, які РФ використовує для атак на українські міста", — йдеться в повідомленні.