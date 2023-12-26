Панування під загрозою: за 4 місяці знищено 20% Чорноморського флоту, — глава МО Британії

За словами міністра Гранта Шаппса, нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс стверджує, що ліквідація російського десантного корабля "Новочеркаськ" у порту Феодосії не відповідає поширеній ідеї про "глухий кут" у війні Росії та України. Про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Британський міністр підкреслив, що ліквідація корабля Чорноморського флоту є доказом того, що ті, хто стверджує, що війна на території України зайшла в глухий кут, помиляються.

За його словами, починаючи з осені 2023 року, було ліквідовано 20% Чорноморського флоту РФ.

"Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", — підсумував Шаппс.

Пост Шаппса

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по БДК "Новочеркаськ" у Криму, який міг перевозити дрони-камікадзе Shahed. Командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації.

За кілька годин у Міноборони РФ підтвердили, що БДК "Новочеркаськ" зазнав ушкоджень після удару авіаційними керованими ракетами, проте додатково повідомили нібито про знищення двох літаків Су-24.