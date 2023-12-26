Вибух величезної потужності: у Криму могли пошкодити ще один корабель РФ, — Гуменюк (відео)

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", у портовій інфраструктурі всі об'єкти розташовані близько один до одного. Інформація про додаткові втрати противника ще перевіряється.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова міг бути пошкоджений не один корабель, а кілька, адже вони всі розташовані близько один до одного. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ 24" 26 грудня.

За її словами, інформація потребує додаткової перевірки, однак, найімовірніше, ушкоджень під час успішної нічної спецоперації зазнав не тільки "Новочеркасск".

"Нам потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації щодо всіх уражених цілей. Цілком ймовірно, було пошкоджено ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все розташовано близько", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо начальниця пресцентру ОК "Південь" додала, що, на відміну від російських окупантів, Сили оборони діляться виключно перевіреною та вичерпною інформацією. Вона завжди до останнього перевіряється.

Інформацію про те, чи справді вдалося пошкодити кілька кораблів росіян, можуть підтвердити найближчим часом представники української розвідки. Відбудеться це лише в тому разі, якщо це виявиться правдою.

"Не дивлячись на те, що могли врахувати відстань, необхідну з метою безпеки між бойовими одиницями, вибух такої потужності міг пошкодити й інші об'єкти", — підсумувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по ВДК "Новочеркасск" у Криму, який міг перевозити дрони-камікадзе Shahed. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації.

За кілька годин у Міноборони РФ підтвердили, що ВДК "Новочеркасск" зазнав ушкоджень після удару авіаційними керованими ракетами, проте додатково повідомили нібито про знищення двох літаків Су-24.