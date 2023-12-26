Взрыв огромной мощности: в Крыму могли повредить еще один корабль РФ, — Гуменюк (видео)

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", в портовой инфраструктуре все объекты находятся близко друг к другу. Информация о дополнительных потерях противника еще проверяется.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова мог быть поврежден не один корабль, а несколько, ведь они все находятся близко друг к другу. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Киев 24" 26 декабря.

По ее словам, информация требует дополнительной проверки, однако, вероятнее всего, повреждения во время успешной ночной спецоперации получил не только "Новочеркасск".

"Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям. По всей вероятности, был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно начальница пресс-центра ОК "Юг" добавила, что в отличии от российских оккупантов Силы обороны делятся исключительно проверенной и исчерпывающей информацией. Она всегда до последнего проверяется.

Информацию о том, действительно ли удалось повредить несколько кораблей россиян могут подтвердить в ближайшее время представители украинской разведки. Произойдет это лишь в том случае, если это окажется правдой.

"Несмотря на то, что могли учесть расстояние, необходимое в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить дроны-камикадзе Shahed. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации.

Спустя несколько часов в Минобороны РФ подтвердили, что БДК "Новочеркасск" получил повреждения после удара авиационными управляемыми ракетами, однако дополнительно сообщили якобы об уничтожении двух самолетов Су-24.