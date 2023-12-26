Демобілізація в Україні: Залужний назвав дві умови та терміни звільнення зі служби

Залужний та Міноборони дійшли згоди щодо демобілізації в Україні 2024 року. Проте за словами головкома, для офіційного звільнення з військової служби буде дві умови.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про домовленість з Міноборони про демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов. Про це він заявив в ефірі телемарафону 26 грудня.

За словами головнокомандувача, перший фактор, який наблизить демобілізацію, є відсутність загострень на фронті. А другою умовою буде достатня кількість мобілізованих до цього часу.

"Перший фактор — це те, що не буде загострень на фронті, і друге — що цих людей через 36 місяців буде ким замінити", — заявив Залужний.

За словами головкома, Збройним силам України необхідні кадри, боєприпаси та озброєння для продовження активних військових операцій. Особливо важливими є висококваліфіковані фахівці, готові ефективно виконувати поставлені перед ними завдання. Також військове командування сформувало приблизну цифру щодо набору в армію на наступний рік, але запитів щодо конкретної кількості до Кабміну або Ради не подавало.

Залужний заявив, що проєкт закону про мобілізацію готували Збройні сили та Міністерство оборони. Проте ні ЗСУ, ні Генштаб не подавали до Кабміну документа, оскільки позбавлені такої функції.

"Жодних подань Збройні сили не робили на Кабінет Міністрів. І не можуть робити, бо Збройні сили, Генеральний штаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. Тому Збройні сили ніяких документів не подавали та, відповідно, жодних законопроєктів не вносили", — наголосив Залужний.

За його словами, Збройні сили працювали щодо цього питання із Міністерством оборони як суб'єктом законодавчої ініціативи, відповідно у складі робочих груп працювали фахівці.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зокрема прокоментував і заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб та питання щодо мобілізації осіб з інвалідністю.

Зауважимо, що підрозділи, які тримають, зокрема Бахмутський напрямок, виснажені та знекровлені, тому питання проведення суттєвої мобілізації очевидне.