У Росії пораненому окупанту замість 3 млн рублів дали овочі, — росЗМІ

Журналісти пишуть, що чоловіку відмовляють в операції, адже після цього йому мають виплатити грошову компенсацію. Втім допомогу від держави він таки отримав — два відра моркви та цибулю.

У Волгоградській області РФ дружина мобілізованого окупанта скаржиться, що замість 3 млн рублів її пораненому чоловікові дали два відра моркви та пакет цибулі. Про це пише російське видання "Точка".

Повідомляється, що 45-річний російський військовий був мобілізований наприкінці вересня минулого року. Забрали чоловіка вже через декілька годин після вручення повістки. Як розповіла дружина військового РФ, медкомісію на полігоні не проводили, а вже через три тижні навчання його відправили на фронт.

Під час контрнаступу українських військ у червні під селом Роботине на Запоріжжі чоловік отримав поранення живота, внутрішніх органів та правого колінного суглоба.

Видання пише, що російському військовому зробили операцію на живіт, однак поранену ногу не чіпали. На час реабілітації його визнали тимчасово непридатним до служби.

Дружина окупанта розповіла, що у її чоловіка постійно болить нога та він не може ходити без милиць. Лікарі рекомендували йому замінити колінний суглоб, однак військове командування відмовляє в операції, адже військовому тоді мають виплатити 3 млн рублів, списати зі служби та призначити пенсію.

За словами жінки мобілізованого окупанта, хірурги відправляють чоловіка у санаторій зі словами "розробиш ногу і все готовий на фронт". Наразі російському військовому дали лише два відра моркви та пакет цибулі.

Нагадаємо, 18 грудня російські ЗМІ опублікували відео із жінками російських військових, які жалілися на проблеми у російській армії. Вони розповідали, що військовим РФ не надують належної медичної підтримки та відпраляють на штурми з пораненнями.

Такоє на початку грудня у Росії поскаржилися Путіну на ситуацію на Авдіївському напрямку. Сім’ї окупантів розповідали, що російським військовим кажуть доліковуватися в окопах.