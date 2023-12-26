Пошкоджено евакуаційний поїзд: РФ вдарила по вокзалу в Херсоні, є жертви (відео)

За інформацією голови ОВА Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під час евакуації загинув поліцейський, ще двоє його колег дістали поранення. Також постраждали двоє цивільних.

Збройні сили Росії завдали по залізничному вокзалу в Херсоні. Під обстріл потрапив евакуаційний поїзд. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці, кількість убитих і постраждалих встановлюється", — розповів президент.

За даними глави держави, на місці було багато цивільних.

Удар по евакуаційному поїзду в Херсоні — є постраждалі

За інформацією компанії "Укрзлалізниця", під час ворожого обстрілу було пошкоджено залізничний вокзал і рухомий склад.

На поточний момент відомо про поранених серед персоналу. Пасажири перебувають в укритті.

Компанія планує пересадити людей на автобуси до Миколаєва після стабілізації обстановки. Також готуються додаткові вагони для евакуації понад 100 пасажирів у безпечне місце.

"Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух", — ідеться в повідомленні.

Під час удару по вокзалу в Херсоні загинув поліцейський

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував перші кадри після удару по вокзалу в Херсоні. За його інформацією, поранення дістали двоє цивільних. Під час ворожого удару загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області — він забезпечував евакуацію людей. Постраждали ще двоє поліцейських — їх госпіталізували.

Обстріл Херсона 26 грудня

Як повідомив 26 грудня голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ЗС РФ близько 15-ї години дня обстріляли центр Херсона. Обстріл вели з лівого берега Дніпра, внаслідок чого поранення отримав 56-річний чоловік. О 17 годині стало відомо, що росіяни провели масований обстріл міста, о 18:27 Мрочко повідомив про потужні вибухи в місті.

Станом на 20:32 повідомлялося про трьох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 24 грудня ЗС РФ обстріляли житловий район у Херсоні, після вибуху почалася пожежа. Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, ще семеро дістали поранення, включно з 15-річним підлітком. Водночас російські воєнні кореспонденти стверджують, що ракета ЗС РФ влучила по "скупченню військової техніки".