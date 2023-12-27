"20% флоту РФ уже немає": Данілов прокоментував удар по ВДК "Новочеркасск" у Криму

За словами секретаря РНБО, українські військові продовжують працювати над тим, щоб повернути півострів під контроль Києва. Для цього проводяться спецоперації в акваторії Чорного моря і бойові можливості ЗС РФ падають.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не залишив поза увагою знищення російського великого десантного корабля "Новочеркасск" у Криму і висловився з цього приводу. Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, українським захисникам вдалося домогтися вже суттєвих успіхів в акваторії Чорного моря, якщо брати до уваги поразку кораблів Чорноморського флоту РФ. Бойові можливості противника продовжують зменшуватися.

"Що стосується цієї ситуації, то 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якісь там шаланди на 5-30 осіб. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року знаменитий флагман Чорноморського флоту "Москва", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО додав, що в регіоні Чорного моря продовжують відбуватися важливі та знакові речі, які наближають країну до перемоги. Виконана спецоперація стала "яскравим підтвердженням, що наші військові розуміють питання Криму" і не збираються відмовлятися від півострова. Він дуже важливий для України, як і решта територій.

В українській Конституції, продовжує Олексій Данілов, чітко закріплені кордони України, тому змінюватися нічого точно не повинно.

"Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які б вважали, що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Підтверджено ураження корабля "Новочеркасск" зі складу Чорноморського флоту Росії. Сталося це внаслідок дій українських захисників і тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Примітно, що на знищеному кораблі "Новочеркаськ" могло бути до 2 тисяч Shahed, які були знищені. Як уточнює полковник запасу ЗСУ Петро Черник, потужну пожежу спричинила "практично не захищена" бойова частина БПЛА. Вона, за його словами, не має такої "товстої стінки", яку має снаряд.