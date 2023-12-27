ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: ISW оцінив, які території захопив ворог (карта)

Ситуація на Авдіївському напрямку не полегшується. Продовжуються бої біля Авдіївського коксохімічного заводу, біля Степового та Очеретиного, в промисловій зоні, біля Первомайського, Невельського та Сєверного, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 26 грудня.

"Російські війська нещодавно підтвердили незначне просування на північний захід, південний захід і південний схід від Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 25 та 26 грудня, ворог просунувся біля Степового, на північній околиці Опитного, в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. За даними російських джерел, ЗС РФ просунулися на 300 метрів вздовж залізниці в напрямку Очеретиного, до 100 метрів на східній околиці Степового, до 200 метрів на південний схід від Невельського та на кілька сотень метрів біля Новокалинового, проте аналітики не знайшли візуальних доказів цьому.

В ISW наголосили, що поблизу Авдіївки продовжуються бої — біля Авдіївського коксохімічного заводу, біля Степового та Очеретиного, в промисловій зоні, біля Первомайського, Невельського та Сєверного. Речник 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін заявив, що на Авдіївському напрямку не полегшується ситуація, проте, з чого слів, російські просування біля міста незначні.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 24 грудня так званий "полковник запасу ЛНР" Віталій Кисельов заявив, що на Авдіївському напрямку українські FPV-дрони заважають просунутися російським військовим. З його слів, ЗСУ не відчувають "снарядного голоду" і проблем із дронами-камікадзе.

26 грудня керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог тисне постійними атаками у промисловій зоні Авдіївки, Степовому та біля Авдіївського коксохімічного заводу.