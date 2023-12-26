"Фронт зупинився": дрони ЗСУ завадили росіянам просунутися під Авдіївкою

За словами "полковника ЛНР", останні п'ять днів захисники України запускали "хмари дронів", не даючи противнику наступати.

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Російські військові не можуть активно просуватися на Авдіївському напрямку, оскільки їм великої шкоди завдають дрони-камікадзе Збройних сил України. Про це розповів так званий "полковник запасу ЛНР" Віталій Кисельов в ефірі російського пропагандистського телеканалу СоловйовLIVE у неділю, 24 грудня.

На Авдіївському напрямку просунутися вперед ЗС РФ заважають українські FPV-дрони. Віталій Кисельов зазначив, що тут бійці ЗСУ активно застосовують їх у великій кількості. За словами Віталія Кисельова, українські військові не відчувають "снарядного голоду" і проблем із дронами-камікадзе.

"Днів чотири-п'ять фронт повністю стояв, оскільки була велика небезпека FPV-дронів, і істотного просування там не спостерігалося. Противник використовував величезну кількість FPV-дронів. Просто хмари їх", — сказав він.

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Розповідаючи про обстановку на фронті, Віталій Кисельов також поскаржився на важку ситуацію на Краснолиманському напрямку. У першому випадку "військового експерта" занепокоїла погода — сніг і вітер — яка ускладнює проходження техніки росіян. Українські військові скористалися труднощами окупантів і "накрили" їх артилерійським вогнем.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала відео, на якому FPV-дрон вразив російський танк із подвійним захистом. Окупанти спробували захистити бронетехніку "цивільним" засобом РЕБ і "мангалом", але це не стало на заваді для оператора дрона-камікадзе.

Також наприкінці листопада ми писали про те, як FPV-дрони за ₴22 тисячі знищують танки ЗС РФ на мільйони доларів. Виробники дрона "Гром" переконані, що він "змінює правила гри" на передовій. Серед "підстрелених" ним одиниць техніки — танк Т-84 за $3-4 мільйони.