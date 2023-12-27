ЗС РФ атакують ЗСУ на лівому березі Дніпра по-новому: в ISW проаналізували дії росіян

Росіяни, на думку аналітиків, вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням інших літаків.

Збройні сили Російської Федерації могли знизити темпи своїх операцій на лівому березі Херсонської області через зменшення активності російської авіації. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 26 грудня.

"Російські війська знизили темпи своїх операцій на східному (лівому) березі Херсонської області, ймовірно, у зв’язку зі зменшенням активності російської авіації після того, як українські сили нещодавно збили кілька російських літаків", — йдеться у повідомленні.

Українські військові повідомили 24 та 25 грудня про збиття літака Су-34 на Маріупольському напрямку, Су-30СМ над Чорним морем. Крім цього, українські сили збили три літаки Су-34 над півднем протягом 21 та 22 грудня.

26 грудня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти почали проводити вдвічі меншу кількість наземних атак на лівобережжі, тоді як раніше цей показник доходив до 30 штурмів на день. За її словами, знищення кількох російських літаків послабило здатність ворога завдавати плануючі бомбові удари, також окупанти розгорнули великокаліберну артилерію та РСЗВ на лівому березі Херсонської області для того, аби компенсувати відсутність авіаційної підтримки.

За інформацією речника ПС Юрія Ігната від 25 грудня, російські військові припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після того, як ЗСУ збили три літаки Су-34 на півдні. 25 грудня російський військкор заявив, що авіація РФ не працює в Херсонській області протягом трьох днів через знищення винищувачів.

26 грудня український оглядач Костянтин Машовець зазначив, що окупанти не змогли відновити кількість літаків Су-34/34М до того рівня, який був перед початком повномасштабного вторгнення, тому наразі повинні доповнити бойові дії Су-34/34М старішим літаком Су-24. За його словами, противник рідко розгортає літаки Су-34/34М на російських базах в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, намагаючись утримати їх від зони ураження ЗСУ.

"Раніше ISW оцінювало, що російські сили, можливо, нещодавно активізували використання плануючих бомб проти українських сил на західному (правому) березі Херсонської області частково через успішне придушення українськими силами російської далекобійної артилерії", — наголосили аналітики.

Проте росіяни, ймовірно, вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням інших літаків. Аналітики переконані, що розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати ЗСУ можливість легше вражати ці системи та безпечніше діяти вздовж узбережжя річки та в тилових районах на правому березі Херсонської області.

Нагадаємо, 26 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про те, що агенти виявили ешелон з військовою технікою ворога на залізничому вокзалі в Джанкої в Криму. За інформацією підпілля, ворог перекидає військову техніку на південь, аби зупинити створення плацдарму ЗСУ в Херсонській області.